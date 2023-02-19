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崇正會內部糾紛 法院判改選主席

記者張晨／紐約報導
崇正會主席紛爭，法庭協調裁決再選。(記者張晨／攝影)
崇正會主席紛爭，法庭協調裁決再選。(記者張晨／攝影)

紐約崇正會於去年底舉行換屆選舉後引發糾紛，新屆主席何偉文、張巍鐘因矛盾產生內鬨，何偉文因此向法院提出訴訟；18日何偉文於曼哈頓華埠會所召開記者會，表示法院在雙方律師代表協商並同意下，於日前發布判決，崇正會將在何偉文與張巍鐘間舉行主席改選，各方還需共同任命選舉工作委員會，負責監督改選相關事宜。

崇正會於去年底舉行換屆選舉，選出第66屆新任主席何偉文、張巍鐘，但雙方卻在選舉、管理及財務等方面產生矛盾，內部糾紛升級。

何偉文在今年1月向法院遞交起訴書，法院於本月8日給出裁決結果；根據法庭文件，在1月30日和2月6日分別舉行的兩場會議上，雙方透過律師代表協商，並同意以下就崇正會主席改選程序。

改選主席仍在何、張二人之間產生，競選活動應立即展開，投票日為21日至3月7日，每天上午11時至下午3時，地點為崇正會會址二樓，選舉必須按照章程進行，並提供監督員、安保人員現場協調。

除此之外，選舉在報紙刊登投票廣告時必須寫明時間信息，敦促會員即時投票，且投票時必須攜帶會員卡；投票將以不記名方式進行，未支付會員費的會員，需結清會費後方可投票。

最後法庭文件指出，各方需共同任命選舉工作委員會，不超過八人；同時各指派兩名監督員，負責監督選舉相關事宜，委員會須在選舉完成後立即解散；訴訟雙方及當事人都可以在該會正常開放時間內自由進出辦公室。

18日當天的記者會上，只有何偉文一方出席，張巍鐘一方並未到場。

投票 華埠 曼哈頓

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