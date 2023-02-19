我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

力圖自衛 舞星案後華人申請隱蔽持槍證日增

矽谷貧富差距擴大 8富裕家庭財產 超過底層50萬戶總和

刷單詐騙布碌崙華社至少30人受害 律師：應馬上報警

記者顏潔恩╱紐約報導

微信群網路「刷單騙局」手法曝光，布碌崙(布魯克林)至少30名受害華人找上當地民選官員求助，被甩鍋的管理員受到買家的人身威脅及恐嚇；對此華裔律師鼓勵管理員應主動出擊，將蒐集的證據交給立法當局報案，民選官員辦公室也強調，同為受害者的買家、管理員要站同一陣線，提供資料交給地檢辦公室，推動調查。

刷單騙局手法也熟知為「龐氏騙局」(Ponzi Scheme)，專針對美國華人下手；布碌崙日落公園8大道州眾議員鄭永佳辦公室內，日前聚集將近30名華人，表示是該騙局的受害者，全是曾刷過單的買家。

鄭永佳的社區聯絡主任凌飛表示，買家與管理員兩邊應主動提供證據，讓民選官員可以交至地檢辦公室跟進，並與聯邦調查局(FBI)合作等。雙方也要有足夠的耐心，立案後審理案件可能要好幾年。

凌飛透露，在求助過程中，有些受害者語氣偏激，甚至不在乎是否追討回錢，只想讓管理員獲得懲治，其中夾雜的私人恩怨成分居多；他除不鼓勵非法行為，也呼籲這些買家不要再傳播管理員的個資

他也說，其實無論買家還是管理員，對於保護自身信息的措施做得不到位，有些人在交易中將信用卡的正反方都拍照傳送給對方，Paypal、轉帳的敏感數據也分享出去，才會造成管理員身分洩露的狀況；有些管理員還讓顧客直接將現金送到自家門前，直接暴露隱私。

律師孫瀾濤表示，該騙局屬經濟犯罪，需要政府、執法的介入，與其被動等待買家提告，管理員也應該立案；他建議先到受害最集中的警局報案，並提供具體詳細的資料，警方將可推進給地檢辦公室處理。

孫瀾濤說，取證力度與能否逮捕嫌疑人歸案有關，目前被攻擊的管理員也該聯合起來，讓當局意識到「大批受害者」(Grand Victim)的出現，釐清相關責任者之間的關係，鑑定該騙局屬於故意犯罪或是失誤，「(管理員)想保護自己就得這麼做」。至於部分偏激買家的恐嚇、人身威脅，並把個資在未經允許的情況下暴露出去，屬於衍生問題，管理員可另外立案。

華人 布碌崙 個資

上一則

設定2小時轉帳再取消 華社換匯詐騙蔓延

下一則

刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇

延伸閱讀

布碌崙貨車撞人案／華裔死者美國夢碎 無法見兒女成長

布碌崙貨車撞人案／華裔死者美國夢碎 無法見兒女成長
布碌崙2校加入失讀症教育項目 9月擴至全紐約

布碌崙2校加入失讀症教育項目 9月擴至全紐約
布碌崙區長雷諾索 21日舉辦社區資源介紹會

布碌崙區長雷諾索 21日舉辦社區資源介紹會
布碌崙貨車案…死者3子女皆未成年 扶養成難題

布碌崙貨車案…死者3子女皆未成年 扶養成難題
選區重畫公聽 布碌崙華社抵制分割

選區重畫公聽 布碌崙華社抵制分割

熱門新聞

近百名華裔受害者10日到鄭永佳舉辦的預防身分盜竊講座上求助。(記者顏潔恩／攝影)

盜手機號駕駛證駭銀行帳戶 近百華人失財 損失高達十萬

2023-02-11 09:54
（取自NY Actions推特）

「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷

2023-02-13 15:24
一名華婦日前與家人外出用餐，家裡遭入室盜竊，偷走數百元的珠寶。圖為本臣大道，僅為示意圖，非案發住宅。(截自谷歌地圖)

紐約華婦全家外出用餐2小時 盜賊從窗口爬入洗劫

2023-02-11 11:28
駕車撞人案死者葉宜傑(右一)是華裔單親父親，帶三個孩子。(死者親屬提供)

布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙

2023-02-14 19:32

紐約法拉盛搶案頻傳 緬街銀行遭殃

2023-02-15 06:56
法拉盛一手房及二臥室公寓全區銷售最高，圖為法拉盛正在建設的新樓盤。（記者鄭怡嫣/攝影）

房市報告 紐約法拉盛新屋、雙臥公寓看俏

2023-02-13 07:26

超人氣

更多 >
98歲前總統卡特 轉入安寧照護

98歲前總統卡特 轉入安寧照護
舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈

舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈
FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相

FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相
4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬

4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬
談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪

談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪