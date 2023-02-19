刷單詐騙布碌崙華社至少30人受害 律師：應馬上報警

微信群網路「刷單騙局」手法曝光，布碌崙 (布魯克林)至少30名受害華人 找上當地民選官員求助，被甩鍋的管理員受到買家的人身威脅及恐嚇；對此華裔律師鼓勵管理員應主動出擊，將蒐集的證據交給立法當局報案，民選官員辦公室也強調，同為受害者的買家、管理員要站同一陣線，提供資料交給地檢辦公室，推動調查。

刷單騙局手法也熟知為「龐氏騙局」(Ponzi Scheme)，專針對美國華人下手；布碌崙日落公園8大道州眾議員鄭永佳辦公室內，日前聚集將近30名華人，表示是該騙局的受害者，全是曾刷過單的買家。

鄭永佳的社區聯絡主任凌飛表示，買家與管理員兩邊應主動提供證據，讓民選官員可以交至地檢辦公室跟進，並與聯邦調查局(FBI)合作等。雙方也要有足夠的耐心，立案後審理案件可能要好幾年。

凌飛透露，在求助過程中，有些受害者語氣偏激，甚至不在乎是否追討回錢，只想讓管理員獲得懲治，其中夾雜的私人恩怨成分居多；他除不鼓勵非法行為，也呼籲這些買家不要再傳播管理員的個資 。

他也說，其實無論買家還是管理員，對於保護自身信息的措施做得不到位，有些人在交易中將信用卡的正反方都拍照傳送給對方，Paypal、轉帳的敏感數據也分享出去，才會造成管理員身分洩露的狀況；有些管理員還讓顧客直接將現金送到自家門前，直接暴露隱私。

律師孫瀾濤表示，該騙局屬經濟犯罪，需要政府、執法的介入，與其被動等待買家提告，管理員也應該立案；他建議先到受害最集中的警局報案，並提供具體詳細的資料，警方將可推進給地檢辦公室處理。

孫瀾濤說，取證力度與能否逮捕嫌疑人歸案有關，目前被攻擊的管理員也該聯合起來，讓當局意識到「大批受害者」(Grand Victim)的出現，釐清相關責任者之間的關係，鑑定該騙局屬於故意犯罪或是失誤，「(管理員)想保護自己就得這麼做」。至於部分偏激買家的恐嚇、人身威脅，並把個資在未經允許的情況下暴露出去，屬於衍生問題，管理員可另外立案。