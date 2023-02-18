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金融時報：美台國安高層下周將在華府AIT總部會面

裁員潮 新進華人留學生員工人心惶惶

一生熱心助人 前兒福社工羅淑華病逝

記者劉梓祁／紐約報導
羅淑華17日不敵因肝癌逝世，享年76歲。(本報檔案照)
羅淑華17日不敵因肝癌逝世，享年76歲。(本報檔案照)

前紐約市兒童福利局華裔執照社工、中華民國僑務委員會僑務顧問羅淑華，於美東時間17日晨間在華府喬治華盛頓大學醫院(George Washington University Hospital)因肝癌晚期逝世，享年76歲；其親人及友人回憶，表示她生前認真盡責、樂於幫助他人，聽聞消息相當悲痛。

羅淑華姐夫、台灣會館理事長蘇春槐表示，羅淑華自退休後一直與自己共事，17日早7時左右知曉逝世消息後悲痛萬分；他回憶，羅淑華於去年底返台領取台南女中傑出校友獎，返美後感到身體極度不適，經檢查後發現為肝癌晚期，已擴散至其他臟器，隨後被兒子接至華府居住。

蘇春槐回憶，羅淑華一生都在熱心服務台胞和僑鄉，有數不盡的幫扶案例，從處理虐孩案到幫助遊民，是一個背景優異、盡職盡責的華人社工。

台灣會館副理事長方秀蓉形容羅淑華的一生像「太陽」般，盡最大努力幫助每一位身處困境的人。

1947年出生於台南的羅淑華，於1982年與先生及三位孩子移民美國定居紐約，六年後進入市兒童福利局任職案例調查員並成為唯一華人社工。

1993年金色冒險號(Golden Venture)在皇后區擱淺，船上有300個成人、近20個18歲以下的孩子，都是偷渡客，因為羅淑華會講中文，這件案子便落到她頭上。

當時羅淑華幫這些偷渡來的孩子翻譯，協助他們上法院，分別安頓在幾個監護家庭，因此她獲得市府的最佳員工獎，也得到全額獎學金，攻讀哥倫比亞大學的社會行政碩士學位，當時她已經40幾歲。

羅淑華親屬表示，其遺體將從華府送回紐約，但目前後事細節仍在規畫。

華府 偷渡客 華人

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