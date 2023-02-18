華埠店面閒置逾2成 東百老匯最慘

華埠店面空置率為21.4%，遠高於全市76個商改區平均，其中又以東百老匯情況最不樂觀。圖為東百老匯上的怡東商場。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市 正在從疫情中逐漸復甦，不過曼哈頓華埠 雖然從去年開始已見到人潮回流，整體華埠商業區內的店面空置率仍高，根據紐約市小商業服務局(SBS)最新發布的「華埠商業區需求評估」(Commercial District Needs Assessments，CDNA)報告中顯示，華埠店面空置率為21.4%，遠高於全市76個商改區 的平均13%，其中又以東百老匯(East Broadway)情況最不樂觀，空置率高達27%。

華埠商業改進區於去年獲得市小商業服務局補助，啟動「華埠商業區需求評估」，由商改區向區內所有商家發放問卷調查，了解區內商家面臨的困境，進行結果彙整後，根據報告內容提供針對性援助；該報告於日前在市小商業服務局網站上公布。

報告顯示，華埠商業區內共有1803間店面，店面空置率為21.4%，而根據全市商改區趨勢報告的數據顯示，2021財年，全市76個商改區的店面平均空置率為13%，中位數為11%。

不過CDNA報告中也顯示，若依照華埠商改區內各條主要街道的空置率細分，其中以東百老匯店面空置情形最嚴重，高達27%；其次為格蘭街(Grand St.)的20%；堅尼路(Canal St.)、包厘街(Bowery)皆為15%；勿街(Mott St.)和擺也街(Bayard St.)則為11%。

市小商業局委託華埠商改區和「心目華埠」，於去年冬季和春季針對商業區中的215間商戶進行調查，報告數據顯示，在華埠社區中，有高達83%的商戶店面為租用，僅有5%為自己持有，其他12%則未回答。

經營時長，以六到十年的店面為最大宗，占23%；21年以上的老店則有22%；第三多的為經營11至20年的店，為20%；經營三到五年店面為19%；兩年內的新店面也有15%。

店面規模則大多都是小商家，52%的店面員工人數在兩人以內；30%的店面員工人數為三到五人；10%店面員工數六到十人，超過11名員工的企業，則僅有8%。

值得注意的是，雖然報告顯示，在過去一年裡，有59%的商家表示經營情況逐年下滑，15%受調商家表示有所改善，12%表示保持不變；另外打算繼續經營的受調商家則有65%，11%打算擴張，9%打算搬遷，6%則計畫關閉。

面對經營情形困難、資源受限，再加上區內空置店面多，有47%的受調商家表示，希望能從政府獲得市場行銷支持，另外還有41%的商家希望獲得租賃支援，以負擔昂貴租金，希望從市府方獲得融資者則有32%。