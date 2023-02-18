華埠如何吸人流？ 逾半數店、客：改善安全

心理健康、遊民問題讓華埠社區面臨復甦挑戰。圖為遊民在公園內紮營。(記者顏嘉瑩／攝影)

新冠疫情 後多發的仇亞犯罪和衍伸的心理健康、遊民 等問題，讓紐約市民對城市公共安全失去信心，進而阻礙經濟發展；而根據市小商業服務局(SBS)最新發布的報告中，華埠 疫後復甦步調緩慢，對此有逾半數的商戶和消費者認為，改善社區安全，可有效吸引更多遊客造訪、刺激當地經濟。

市小商業服務局日前發布「華埠商業區需求評估」(Commercial District Needs Assessments，CDNA)報告，有高達59%的受調商戶表示，在過去一年內的生意、業務減少；生意受到人流量因素影響的街頭攤販，則有高達70%的人表示生意減少，導致面臨該問題的原因，有63%的人表示，是受到社區內犯罪、安全和盜竊等問題。

事實上，報告中也提到類似問題，像是在夜晚時社區內人流量減少，雖然部分店面提供環境照明，但在疫情後有許多華埠店面縮短營業時間，至今雖有部分延長，但較疫情前即便到夜晚，華埠社區仍燈火通明的情況不同，缺乏照明導致街道安全感不佳，是其中一項因素。

心理健康、遊民和公共衛生等挑戰，在華埠商業區內的各個街道和公園，都是明顯問題；疫情期間在曼哈頓大橋下聚集不少遊民在該區紮營，怡東商場前除有遊民過夜，甚至在該地吸毒，附近應該提供居民休憩場所的「科西街廣場」(Forsyth Street Plaza)，白天雖有攤販聚集，但夜晚卻成為遊民聚集場所之一，附近治安、環境衛生狀況成為隱憂等，也讓居民和商家缺乏安全感。

社區於2020年發起「亮麗中國城」(Light Up Chinatown)項目，在華埠多條主要幹道掛上燈籠，除了美化環境外，也為街道提供照明、吸引更多遊客造訪；該項目更為州長霍楚(Kathy Hochul)「紐約州下州地區振興計畫」(Downtown Revitalization Initiative，DRI)第五輪資金補助的項目之一，獲得撥款金額約為70萬，計畫獲撥款後，得以向其他路段延伸，其中也包括多條居民、商家指出缺乏照明路段。