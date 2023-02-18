關注法拉盛華人健康 中文心理健康培訓

華社聯合推動中文心理健康培訓。(記者鄭怡嫣／攝影)

在紐約，每年至少有五分之一的成人受到精神疾病的困擾。法拉盛啟揚文化中心及美國酒店華裔 協會，日前邀請市衛生局華人 專家，在法拉盛為提供免費的中文心理健康 急救培訓(MHFA)，幫助更多華人緩解精神危機和藥物濫用，並為家人朋友識別和應對精神健康危機。

美國酒店華裔協會主席陳樂英及總幹事留天佑介紹，協會自2016年成立以來，旨在滿足華裔社區需要，疫情期間，亞裔及華人心理壓力大，精神健康危機凸顯，去年在市議會拿到撥款，便與市衛生局等合作，推廣心理健康相關活動及培訓。

目前，市府心理健康支援熱線「NYC Well」缺乏華人心理輔導師，華人致電時仍需先找翻譯，此次邀請兩位室衛生局華人心理師進行中文培訓，也呼籲市府機構多任用會講中文的心理師。

當日，協會也在活動上派發最新出版的健康指南「活出好心情」。該指南與市議員黃敏儀辦公室一起策畫，為心理健康覺醒活動的一部分，幫助華裔自我觀測心理狀態並進行初步調整。協會此前還在市議會的支持下，推出身心健康專題網頁hcausa.org/wellness，並定期更新社區資源。

啟揚文化中心主任明亮表示，自去年以來，啟揚與美國酒店華裔協會、黃敏儀辦公室、市衛生局、美國國家心理健康協會等聯合舉辦系列活動，提高民眾對心理健康話題的關注，增強社區應對危機的應變處理能力，也將繼續舉辦面向社區的文化活動，優化每周瑜伽、舞蹈、太極、自衛術等健康類課程。

市衛生局亞裔社區外展與培訓員宋怡禎與陳璐旖為此次活動講師，黃敏儀辦公室代表朱蕾出席了此次活動。