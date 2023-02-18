我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融時報：美台國安高層下周將在華府AIT總部會面

裁員潮 新進華人留學生員工人心惶惶

關注法拉盛華人健康 中文心理健康培訓

記者鄭怡嫣／紐約報導
華社聯合推動中文心理健康培訓。(記者鄭怡嫣／攝影)
華社聯合推動中文心理健康培訓。(記者鄭怡嫣／攝影)

在紐約，每年至少有五分之一的成人受到精神疾病的困擾。法拉盛啟揚文化中心及美國酒店華裔協會，日前邀請市衛生局華人專家，在法拉盛為提供免費的中文心理健康急救培訓(MHFA)，幫助更多華人緩解精神危機和藥物濫用，並為家人朋友識別和應對精神健康危機。

美國酒店華裔協會主席陳樂英及總幹事留天佑介紹，協會自2016年成立以來，旨在滿足華裔社區需要，疫情期間，亞裔及華人心理壓力大，精神健康危機凸顯，去年在市議會拿到撥款，便與市衛生局等合作，推廣心理健康相關活動及培訓。

目前，市府心理健康支援熱線「NYC Well」缺乏華人心理輔導師，華人致電時仍需先找翻譯，此次邀請兩位室衛生局華人心理師進行中文培訓，也呼籲市府機構多任用會講中文的心理師。

當日，協會也在活動上派發最新出版的健康指南「活出好心情」。該指南與市議員黃敏儀辦公室一起策畫，為心理健康覺醒活動的一部分，幫助華裔自我觀測心理狀態並進行初步調整。協會此前還在市議會的支持下，推出身心健康專題網頁hcausa.org/wellness，並定期更新社區資源。

啟揚文化中心主任明亮表示，自去年以來，啟揚與美國酒店華裔協會、黃敏儀辦公室、市衛生局、美國國家心理健康協會等聯合舉辦系列活動，提高民眾對心理健康話題的關注，增強社區應對危機的應變處理能力，也將繼續舉辦面向社區的文化活動，優化每周瑜伽、舞蹈、太極、自衛術等健康類課程。

市衛生局亞裔社區外展與培訓員宋怡禎與陳璐旖為此次活動講師，黃敏儀辦公室代表朱蕾出席了此次活動。

心理健康 華人 華裔

上一則

頂峰公司老字號好口碑　專業協助業者順利通過各項檢驗

下一則

布碌崙2校加入失讀症教育項目 9月擴至全紐約

延伸閱讀

4華人紐約加州暗網販毒被抓 加密貨幣洗贓款720萬

4華人紐約加州暗網販毒被抓 加密貨幣洗贓款720萬
持槍連闖法拉盛2公寓、搶劫2人 19歲西裔嫌落網

持槍連闖法拉盛2公寓、搶劫2人 19歲西裔嫌落網
攜槍開贓車 法拉盛偷車慣犯遭逮…去年至今已被抓4次

攜槍開贓車 法拉盛偷車慣犯遭逮…去年至今已被抓4次
康美牙科植牙權威陳伯彰牙醫博士

康美牙科植牙權威陳伯彰牙醫博士
首屆法拉盛孩童藝術大賽 18日登場

首屆法拉盛孩童藝術大賽 18日登場

熱門新聞

近百名華裔受害者10日到鄭永佳舉辦的預防身分盜竊講座上求助。(記者顏潔恩／攝影)

盜手機號駕駛證駭銀行帳戶 近百華人失財 損失高達十萬

2023-02-11 09:54
（取自NY Actions推特）

「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷

2023-02-13 15:24
一名華婦日前與家人外出用餐，家裡遭入室盜竊，偷走數百元的珠寶。圖為本臣大道，僅為示意圖，非案發住宅。(截自谷歌地圖)

紐約華婦全家外出用餐2小時 盜賊從窗口爬入洗劫

2023-02-11 11:28
駕車撞人案死者葉宜傑(右一)是華裔單親父親，帶三個孩子。(死者親屬提供)

布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙

2023-02-14 19:32

紐約法拉盛搶案頻傳 緬街銀行遭殃

2023-02-15 06:56
法拉盛一手房及二臥室公寓全區銷售最高，圖為法拉盛正在建設的新樓盤。（記者鄭怡嫣/攝影）

房市報告 紐約法拉盛新屋、雙臥公寓看俏

2023-02-13 07:26

超人氣

更多 >
對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事

對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事
與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開

與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開
影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞

影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞
劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」

劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」
伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷