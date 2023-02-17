重罪案飆15年新高 紐約市將設犯罪分析中心

市長亞當時宣布打擊非法大麻店。(市長辦公室提供)

警方數據顯示，由於重罪案件(felony crimes)飆升，為過去15年來最嚴重。去年，紐約市 報告重罪達17萬起，是市警總局2006開始公布相關數量以來最多的一年。為降低犯罪率，紐約州 近年在各地設立犯罪分析中心，共享數據，合力解決犯罪問題，今年也將於紐約市增設重大犯罪分析中心。

2022年紐約市重罪案件達創紀錄的17萬2852起，比2021年的14萬3522起增20.4%。去年的統計數字是由重大犯罪(major crimes)，以及市警總局Compstat報告中沒有詳細說明的其他重罪共同組成，包括刑事毀壞罪(Criminal Mischief)、藐視法庭罪(criminal contempt)、勒持有危險武器罪(dangerous weapons possession)等。

數據顯示，雖然去年的謀殺案下降，警方歸因於槍擊案減少，但其他每一類重罪都出現增長，2022年結束時共有12萬6588起嚴重犯罪，比前一年增22.4%。根據警方數據，今年1月，謀殺、搶劫、入室盜竊等七類重大犯罪繼續增加，比去年同期增長4.1%。

為減少犯罪，州府在各地開設十個犯罪分析中心，共享信息，追蹤嫌疑人。比如在彈殼分析中心，警方收回的每一個彈殼都很快被紀錄到一個系統中，並在300多個機構間共享，追蹤子彈來源，甚至槍枝是否在其他地區的案件使用過，找到有關嫌疑人的線索。州長霍楚 (Kathy Hochul)近日宣布將在紐約市開設第11個犯罪分析中心，指有助打擊重罪的慣犯。