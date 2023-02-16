時尚結合科技 譚燕玉紐約時裝周展數碼香港

香港設計師譚燕玉紐約時裝周結合元宇宙。（記者張心／攝影）

世界知名香港 設計師譚燕玉(Vivienne Tam)日前受邀參與紐約時裝周，將時裝服飾和元宇宙 、Web3技術、數碼遊戲等結合，呈現在以香港城市街道風格為背景的舞台，展示華人設計師的創新和探索，給美國觀眾帶來耳目一新的時尚 體驗。

譚燕玉紐約時裝周展數碼香港。(香港經貿處提供) 香港設計師譚燕玉紐約時裝周展數碼香港。（香港經貿處提供） 譚燕玉(左)和香港駐紐約經貿辦處長聶繼恩。(記者張心╱攝影) 香港設計師譚燕玉紐約時裝周展時尚科技。（記者張心╱攝影）

（影音來源：記者張心）

熱衷於時裝科技(FashionTech)的譚燕玉，此次在數碼港與香港駐紐約經濟貿易辦事處的支持下，同Animoca Brands及Hepha合作，在紐約時裝周的舞台展示香港元宇宙。模特們身著充滿科技時尚感的衣服，行走在以香港城市街牌和特色標誌包圍的T台，背景為元宇宙所展示的香港電車、海鮮舫、霓虹燈招牌、傳統當舖等特色地標，展示融合藝術、科技、創意的香港。 香港設計師譚燕玉紐約時裝周結合元宇宙。（記者張心╱攝影） 香港設計師譚燕玉紐約時裝周展數碼香港。（香港經貿處提供） 香港設計師譚燕玉紐約時裝周結合元宇宙。（記者張心╱攝影）