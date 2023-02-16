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時尚結合科技 譚燕玉紐約時裝周展數碼香港

記者張心╱紐約報導
香港設計師譚燕玉紐約時裝周結合元宇宙。（記者張心／攝影）
香港設計師譚燕玉紐約時裝周結合元宇宙。（記者張心／攝影）

世界知名香港設計師譚燕玉(Vivienne Tam)日前受邀參與紐約時裝周，將時裝服飾和元宇宙、Web3技術、數碼遊戲等結合，呈現在以香港城市街道風格為背景的舞台，展示華人設計師的創新和探索，給美國觀眾帶來耳目一新的時尚體驗。

譚燕玉紐約時裝周展數碼香港。(香港經貿處提供)
譚燕玉紐約時裝周展數碼香港。(香港經貿處提供)
香港設計師譚燕玉紐約時裝周展數碼香港。（香港經貿處提供）
香港設計師譚燕玉紐約時裝周展數碼香港。（香港經貿處提供）
譚燕玉(左)和香港駐紐約經貿辦處長聶繼恩。(記者張心╱攝影)
譚燕玉(左)和香港駐紐約經貿辦處長聶繼恩。(記者張心╱攝影)
香港設計師譚燕玉紐約時裝周展時尚科技。（記者張心╱攝影）
香港設計師譚燕玉紐約時裝周展時尚科技。（記者張心╱攝影）

（影音來源：記者張心）

熱衷於時裝科技(FashionTech)的譚燕玉，此次在數碼港與香港駐紐約經濟貿易辦事處的支持下，同Animoca Brands及Hepha合作，在紐約時裝周的舞台展示香港元宇宙。模特們身著充滿科技時尚感的衣服，行走在以香港城市街牌和特色標誌包圍的T台，背景為元宇宙所展示的香港電車、海鮮舫、霓虹燈招牌、傳統當舖等特色地標，展示融合藝術、科技、創意的香港。

香港設計師譚燕玉紐約時裝周結合元宇宙。（記者張心╱攝影）
香港設計師譚燕玉紐約時裝周結合元宇宙。（記者張心╱攝影）
香港設計師譚燕玉紐約時裝周展數碼香港。（香港經貿處提供）
香港設計師譚燕玉紐約時裝周展數碼香港。（香港經貿處提供）
香港設計師譚燕玉紐約時裝周結合元宇宙。（記者張心╱攝影）
香港設計師譚燕玉紐約時裝周結合元宇宙。（記者張心╱攝影）

譚燕玉表示，創意無極限，人們或許覺得時尚和科技很難相連，但其實本質都是人類想像力的探索。香港駐紐約經貿辦處長聶繼恩表示，「香港的創意人才總讓人驚嘆不已。譚燕玉及數碼港在這個華麗的國際舞台上，把時裝及創新無縫結合。」數碼港行政總裁任景信表示，「期待數碼港社群成員間未來有更多合作，繼續為時裝科技以及其他科技的發展和應用作出貢獻。」

香港設計師譚燕玉紐約時裝周結合元宇宙。（記者張心／攝影）
香港設計師譚燕玉紐約時裝周結合元宇宙。（記者張心／攝影）
香港設計師譚燕玉紐約時裝周展數碼香港。（香港經貿處提供）
香港設計師譚燕玉紐約時裝周展數碼香港。（香港經貿處提供）

香港 元宇宙 時尚

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