阿維萊斯＋陳偉儀走訪8大道商家交流

阿維萊斯(右二)、陳偉儀(右一)拜訪8大道華人商家，了解民生問題。(記者顏潔恩／攝影)

松柏之家社區服務中心行政總監、市議員第43選區參選人陳偉儀14日與日落公園 第38選區市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)走訪8大道 商家，針對當地民生問題直接與店主交流，無證擺攤、公眾安全仍是商家最關注的議題；阿維萊斯也就8大道改單行道計畫諮詢民眾的意向，認為當日的意見趨向兩極化，將需更多的對話了解社區的想法。

當日的走訪計畫由陳偉儀提出，她指出阿維萊斯仍是8大道的市議員，鑑於當地許多事情還未解決，需要她廣泛地參與社區對話；他們拜訪傢俱店、藥房、雜貨店、珠寶店等在內的華人業者，聆聽其對於民生問題提出的建議、新冠疫情 後的生意情況等。

陳偉儀說，大多業者抱怨的狀況還是無證擺攤、以及一些商家和攤販霸占街道等問題，不僅導致行人出入不便也影響市容，例如超市將生鮮食品擺放在街上，令街道惡臭髒亂；其他店面的商家提醒時，還被對方以不善態度回懟，難以理性溝通。有些店家則投訴店內時有發生盜竊犯罪，部分的人覺得紐約市整體治安下降，前往上班的路途感到不安，希望可加以改善。

針對擺攤占道，阿維萊斯表示這其實也是8大道的特色，但出於安全考慮，不得不介入，需制定詳細的方案；而暫且擱置的8大道改單行道計畫，她當日詢問民眾的意見得出的反應很兩極，有些人覺得可行，另一波人認為交通已很壅堵根本行不通，這其中也或許是新的改變令人反感等，她表示接下來還是會有更多圍繞該議題的社區對話，了解民眾的想法。

陳偉儀表示，隨後將舉辦座談會，邀請8大道社區商家與重要決策者坐下來談話，她也認為最好的應對方式是繼續聆聽社區的訴求，作出回應以及跟進問題。