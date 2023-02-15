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紐約市警主管只提拔白人 華裔律師提告

記者張晨／紐約報導
葉塞繆。(取自亞裔律師協會)
葉塞繆。(取自亞裔律師協會)

紐約市警一名華裔律師近日在曼哈頓高等法院提起訴訟，稱其白人女上司只看重提拔白人而非根據能力審核晉升；當他對此提出質疑時，卻被一再打壓，並被調到另一部門。市警未對葉塞繆一案置評，但在一份聲明寫道「部門不容許任何形式的歧視，並致力於為多元化的員工創造受尊重的工作環境。市警會徹查收到的所有投訴，包括匿名舉報。」

50歲的葉塞繆(Samuel Yee，音譯)稱，他的主管、市警律師辦公室副局長利特溫(Amy Litwin)多次拒絕提拔他，但看重經驗不足的白人律師，這些白人律師是她提拔，或從紐約市以外以更高的薪資挖來。

根據紀錄，葉塞繆已在該辦公室工作八年，此前在馬里蘭州擔任12年檢察官，也在紐約州檢察長辦公室工作過六年；此前成功起訴不少市警內部不當行為案件而受到關注，其中包括因貪腐下馬的市警公會主席馬林斯(Edward Mullins)、起訴前市警格雷柯(Sal Greco)與川普競選團隊前任顧問史東(Roger Stone)不當私人友誼、以及市警平等就業小組(Equal Employment Opportunity Division)指揮官科貝爾(James Francis Kobel)在網上聊天室發表族易偏見及性別歧視言論等。

葉塞繆的律師斯科拉( John Scola)表示，在其當事人「成功起訴市警部門諸多引人注目和複雜難纏的案件後，原本符合晉升的他，卻屢次被不太合格的白人女律師取代」，「當他指出市警法律部門未盡職調查他所受到的職場歧視投訴時，葉塞繆被調離辦公室。」

葉塞繆還被其他職位拒之於外，導致每年損失2萬至3萬元薪資。訴訟稱，利特溫還開始將少數族裔律師從涉及歧視、家庭暴力和性侵犯指控的案件中調離。

歧視 紐約市 就業

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