紐約客談╱暴力犯罪 一句「精神病」能打發？

布碌崙 與密西根，同一天先後發生慘劇。隨著事實的逐漸披露，布碌崙瘋狂卡車案的兇嫌和目前唯一的死者都是亞裔，而死者還是從中國移民來美的華人，更加令人唏噓。也許唯一值得鬆口氣的，是兇手使用的並非殺傷力更高的攻擊步槍，否則後果更恐怖。

根據已公開的信息，死者葉宜杰早年從中國來美，辛苦打拚，撐起一個有三個孩子的家庭，雖辛苦但也算美滿。而嫌犯Weng Sor則前科累累，曾不止一次因暴力行為而入獄。紐約警方初步認為，嫌犯可能存在精神障礙，但還需專業的鑑定才能認定。根據此前的法庭紀錄，嫌犯曾經在案件審理時接受過精神檢測 ，但似乎無定論。

「精神病」是一個很籠統的說法，臨床上主要可分為會產生幻覺或妄想的精神病(psychosis)以及會導致難以控制情緒的精神官能症(neurosis)。然而，造成很多暴力犯罪 的反社會人格疾患(antisocial personality disorder)其實並不屬於精神疾病，這也許就是布碌崙的嫌犯先前未能被確診為精神病患者的原因之一。

美國的精神病患相關照護機制本就一塌糊塗、成為難解的社會問題，但至少，確診者有可能被依法收治。而對於反社會型人格者，目前似乎並沒有很好的干涉機制，他們在被定罪和服刑後，就再次被放回社會，而且，服刑並不能減輕他們的攻擊性。更可悲的是，攻擊性武器如此易得，在社會的普遍不滿情緒高漲的情況下，簡直就是悲劇的催化劑。2023年才過了40多天，全美的大規模槍擊案就已經發生了40多起。

或者控槍，或者控人，至少要控制住一個，才可能讓悲劇稍稍減少些。