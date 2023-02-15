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潑店員化學液體 雙匪華埠菸店搶大麻被緝

記者張晨╱紐約報導
華埠菸店搶案，圖為嫌犯。(警方提供)
華埠菸店搶案，圖為嫌犯。(警方提供)

大麻合法化後，無照菸店林立，周圍犯罪問題加劇，曼哈頓華埠及小義大利附近一家菸店日前發生劫案，兩名歹徒朝店內員工潑灑不明化學液體，隨後搶劫大麻，市警公布嫌犯體貌，徵詢線報。

https://youtu.be/t0F07btUGQA

影音來源：市警提供

警方表示，案件發生在2日下午5時20分，兩名嫌犯進入位於喜士打街(Hester St.)174號的Smokers Paradise菸店，其中一人朝27歲的男店員臉上潑灑不明液體後，搶走兩罐大麻逃逸，總價約300元左右；二人沿著喜士打街進入勿街然後向東逃逸。

Smokers Paradise的前身是一家亞裔甜品店「Bibble & Sip」，但在疫情中歇業，目前曼哈頓僅剩中城一間店，華埠分店關閉後，遷往皇后區。日前地威臣街(Division St.)交包厘街口的空店，也變成一家外觀全為玻璃的菸店，出售CBD大麻製品和吸食器等。

警方呼籲民眾，若看到圖中特徵相似者，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

華埠菸店搶案，圖為嫌犯。(警方提供)
華埠菸店搶案，圖為嫌犯。(警方提供)

大麻合法化 華埠 曼哈頓

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