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街頭毆人搶劫搶劫 2匪皇后區法拉盛連犯4案

記者鄭怡嫣╱紐約報導
嫌犯之二。(市警局提供)
嫌犯之二。(市警局提供)

二名歹徒近日在皇后區法拉盛等地打搶路人，兩天內連犯四起搶劫案，市警14日發布嫌犯照片，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，12日早7時左右，一54歲男子走在長島市45街25-24號前，兩名男性嫌犯伺機靠近，用武力威脅搶走他身上的財物逃跑。隨後在7時15分，於木邊71街31-12號前，拳打一78歲的男性臉部，強行取走身上的財物。

同日早8時，他們又到法拉盛，在友聯街(Union St.)29-26號前，打劫了一66歲男子，數次擊打他的頭部，搶奪財物。翌日，他們在中午12時左右，於森林小丘在75大道111-15號前，稱持有槍枝，打劫一名45歲男性路人。

警方表示，四起案件目前仍在調查，二嫌在逃，並於14日發布作案及車輛照片，呼籲知情民眾提供線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

涉案車輛。(市警局提供)
涉案車輛。(市警局提供)
嫌犯之一。(市警局提供)
嫌犯之一。(市警局提供)

法拉盛 手機 長島市

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