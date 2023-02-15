街頭毆人搶劫搶劫 2匪皇后區法拉盛連犯4案

嫌犯之二。(市警局提供)

二名歹徒近日在皇后區法拉盛 等地打搶路人，兩天內連犯四起搶劫案，市警14日發布嫌犯照片，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，12日早7時左右，一54歲男子走在長島市 45街25-24號前，兩名男性嫌犯伺機靠近，用武力威脅搶走他身上的財物逃跑。隨後在7時15分，於木邊71街31-12號前，拳打一78歲的男性臉部，強行取走身上的財物。

同日早8時，他們又到法拉盛，在友聯街(Union St.)29-26號前，打劫了一66歲男子，數次擊打他的頭部，搶奪財物。翌日，他們在中午12時左右，於森林小丘在75大道111-15號前，稱持有槍枝，打劫一名45歲男性路人。