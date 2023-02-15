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皇后區掃黑 逮23擁槍幫派成員 控84罪

記者鄭怡嫣╱紐約報導
皇后區檢方宣布逮捕23名擁槍幫派成員。(記者鄭怡嫣╱攝影)
皇后區檢方宣布逮捕23名擁槍幫派成員。(記者鄭怡嫣╱攝影)

市長亞當斯(Eric Adams)、市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)、皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)14日聯合宣布，經過兩年掃黑調查，在皇后區逮捕23名擁槍幫派成員，都是該區「最危險份子」，在幫派鬥爭中犯下18起槍枝暴力案件，還曾在槍戰中射亡路過的無辜居民。

根據警檢，2021年3月21日晚，居住在皇后區木邊、有兩個孩子的37歲墨西哥移民母親瓦麗娜(Gudelia Vallinas)，買完牛奶走回家時，遇兩幫派槍戰，被一顆流彈擊中頭部死亡，警方展開調查，最後對23名幫派成員，提出84項控罪。

位於木邊以及阿斯托利亞(Astoria)政府樓的兩大幫派之戰始於2018年，曾經結盟但因毒品交易失和，自此，幫派成員在社交媒體多次互嗆，並升級為街頭槍戰，騎電動車(moped)相互射擊，共犯下18起涉槍枝的暴力案件。

此次被告21歲到40歲不等，被稱為幫派中的「阿爾法」(Alpha，指最有威懾力的成員)。18人面臨槍擊相關指控。15人面臨企圖謀殺，其餘則被控共謀犯罪等，面臨最高25年監禁。

亞當斯表示，黑幫加槍枝等同墳墓，此案為社區剷除最危險的犯罪份子。凱茲表示，交火時殺害守法的百姓，無法無天，感謝警檢傾力調查。

圖為收繳的幫派成員槍枝。(市長辦公室提供)
圖為收繳的幫派成員槍枝。(市長辦公室提供)

幫派 皇后區 亞當斯

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