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浪漫情人節天公作美 華人情侶登記結婚多

記者許君達／紐約報導
小黃和小陳專門從史泰登島來曼哈頓登記結婚。(記者許君達／攝影)
小黃和小陳專門從史泰登島來曼哈頓登記結婚。(記者許君達／攝影)

14日情人節，紐約高溫超過50度。曼哈頓華埠旁的市府婚姻登記處人潮如織，各族裔新人由親友陪同，或盛裝或樸素前來登記結婚，其中有不少都是華人

情人節當天，曼哈頓婚姻登記處人潮如織。(記者許君達／攝影)
情人節當天，曼哈頓婚姻登記處人潮如織。(記者許君達／攝影)

新人小陳和小黃住在史泰登島，當日特意請假來登記結婚。他們說，其實紐約每個區都可以在當地登記，但曼哈頓的登記處較有名，而且「據說在這裡登記，感情更持久」，所以專程來沾沾喜氣，也順便到曼哈頓遊玩。一對住在布碌崙(布魯克林)新人，選擇來曼哈頓登記因為附近風景更好，適合拍照。走出登記處後，計畫沿著下城高樓林立的街道走到砲台公園(Battery Park)的海邊，一路走一路拍，不要浪費這大好的晴天。

Ben和Sally過了一個終生難忘的情人節。(記者許君達／攝影)
Ben和Sally過了一個終生難忘的情人節。(記者許君達／攝影)

住在翠貝卡(Tribeca)的Ben和Sally為了在情人節當日公證結婚，特意提前半個月就搶好預約名額。不過愈重視就愈容易緊張，進入之前，在路邊花了不少時間換上盛裝，還把衣服彈拭一遍，一直忙到登記處下班前才走進大門。但是亂中出錯。他們邀請的證婚人忘了帶駕照，無法登記。

Sally的父母親人都在中國遼寧，沒能來紐約見證女兒的人生大事；Ben雖然在美國出生，紐約也沒家人。夫妻二人從事信息技術行業，在曼哈頓獨立打拚，身邊的親密朋友數量有限，因此只請了一個朋友來證婚。不料，唯一的證婚人竟然比他們還緊張，忘了最不該忘的東西。

一對新人遭遇臨場烏龍，幸得好心人相助、順利完婚。(記者許君達／攝影)
一對新人遭遇臨場烏龍，幸得好心人相助、順利完婚。(記者許君達／攝影)

眼看登記處即將下班，新娘Sally站在滿臉無奈又同情的門衛旁，絕望到幾乎哭出來。萬幸，新郎Ben在門外找到一位願意幫忙的華人。在這位好心陌生人的見證下，順利成為情人節當日結婚的新人。

情人節當天，紐約市婚姻登記所內熱鬧異常。(記者許君達／攝影)
情人節當天，紐約市婚姻登記所內熱鬧異常。(記者許君達／攝影)

曼哈頓 華人 駕照

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