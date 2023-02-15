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寫給台灣的情書 慈善家調製寶島香味

記者顏嘉瑩／紐約報導
宋楊香雲(右)情人節發表代表台灣的香水「Formosa」，左為羅森。(記者顏嘉瑩／攝影)
宋楊香雲(右)情人節發表代表台灣的香水「Formosa」，左為羅森。(記者顏嘉瑩／攝影)

由活躍於藝術圈的慈善家、奇美博物館駐美代表宋楊香雲(Shining Sung)，與多年友人、國際品牌代理機構Marc Rosen Associates主席羅森(Marc Rosen)，以及知名調香師合作，製作出一款代表台灣的香水「Formosa」；從香味原料到包裝設計，均以台灣元素為靈感，宋楊香雲形容「這是一封寫給台灣的情書。」

香水「Formosa」14日在位於曼哈頓中城第五大道上的布格多夫古德曼百貨公司(Bergdorf Goodman)發表，數十名嘉賓參與；身為該款香水的創始人，宋楊香雲介紹，約一年半前開始發想，希望做出一款能代表台灣的香水，期間除找羅森協助包裝設計外，也和知名調香師Honorine Blanc合作。

香水以梅花、白牡丹、黑醋栗、甜柑、勞丹脂、廣藿香等花香味為主，宋楊香雲說，台灣是個獨特的國家，選擇此時設計及發表這款香水，也與台灣與大陸關係近期不穩定有關，希望透過該款香水，表達她對台灣這片土地的愛，也賦予特殊意義。

除了香味，瓶身設計也充滿巧思；負責設計的羅森說，當初宋楊香雲找他，表達想做「台灣香水」想法，他研究後發現「許多人不知道台灣，但這是座很美麗的島嶼，除了多樣性，還是玉石主要產地，晶片研製也引領全球。」

他將瓶蓋以雕花玉蓋的方式呈現，代表台灣在玉石出口的地位，以及台灣的傳統文化，半圓形的瓶身，則象徵台灣在晶片等科技、現代發展的成就。

宋楊香雲1968年移民來美，為奇美文化基金會與奇美博物館長期贊助人，居住在紐約，也常支持在美發展的華裔藝術家。

目前該款香水僅在布格多夫古德曼百貨公司銷售，宋楊香雲表示，之後也將銷售到倫敦，希望能把香水帶回台灣，讓民眾或到訪台灣的國際遊客能聞到這獨特的香味。更多資訊：https://formosafragrance.com/。

宋楊香雲形容該香水為「一封寫給台灣的情書」。(記者顏嘉瑩／攝影)
宋楊香雲形容該香水為「一封寫給台灣的情書」。(記者顏嘉瑩／攝影)

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