感謝警員貢獻 華社獻愛62分局
布碌崙(布魯克林)班森賀市警62分局理事會(Community Council)14日聯合華人在內的社區組織，為警員們舉辦一場溫馨的情人節活動，用學生繪製的卡片裝飾警局，表達對警方的支持，並贈送鮮花、巧克力，局長劉志強代全體警員接受。
186小學的學生們手寫的卡片，張貼在分局門口，感謝警員保衛社區、讓校園更安全，也歡迎劉志強上任；社區民眾贈送花束及巧克力，62分局理事會成員也彈奏烏克麗麗演唱經典老歌「伴我同行」(Stand by me)。
劉志強感謝社區精心準備的活動，表示通過卡片讓警員看到社區的鼓勵，意義重大；「我也拍了照片給孩子們看，讓他們知道我對自己的工作感到驕傲，如同這裡所有警員。」
班森賀華人服務中心羅添福、州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長莊文怡、松柏之家社區服務中心行政總監陳偉儀、華人聯合會執行長鄧銘賢、 Bay Parkway華人商會會長李志波等華社代表也出席活動，獻上祝福，並指62分局與社區在發展警民關係上做得很好，也呼籲當地華人常與警局溝通，若警方有任何需要，歡迎隨時提出。
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