感謝警員貢獻 華社獻愛62分局

來自186小學的學生繪製卡片贈送給警員。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙 (布魯克林)班森賀市警62分局理事會(Community Council)14日聯合華人 在內的社區組織，為警員們舉辦一場溫馨的情人節活動，用學生繪製的卡片裝飾警局，表達對警方的支持，並贈送鮮花、巧克力，局長劉志強代全體警員接受。

186小學的學生們手寫的卡片，張貼在分局門口，感謝警員保衛社區、讓校園更安全，也歡迎劉志強上任；社區民眾贈送花束及巧克力，62分局理事會成員也彈奏烏克麗麗演唱經典老歌「伴我同行」(Stand by me)。

劉志強感謝社區精心準備的活動，表示通過卡片讓警員看到社區的鼓勵，意義重大；「我也拍了照片給孩子們看，讓他們知道我對自己的工作感到驕傲，如同這裡所有警員。」