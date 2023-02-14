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關注心理健康 黃敏儀辦兩場急救培訓

記者高雲兒／紐約報導
黃敏儀(中)與美國酒店華裔協會主席陳樂英(右)以及總幹事留天佑(左)，介紹心理健康急救培訓項目。 (記者高雲兒／攝影)
黃敏儀(中)與美國酒店華裔協會主席陳樂英(右)以及總幹事留天佑(左)，介紹心理健康急救培訓項目。 (記者高雲兒／攝影)

疫情期間，不少華人生活艱難，心理受影響，在市議會支持下，美國酒店華裔協會出版健康指南「活出好心情」，提供心理健康幫助；市議員黃敏儀和美國酒店華裔協會也宣布，將於本月在法拉盛和華埠舉辦一系列心理健康急救培訓(MHFA)項目，為華裔居民尋求心理幫助拓展渠道。

該指南是黃敏儀策畫的心理健康覺醒活動一部分。去年10月啟動，由黃敏儀與美國酒店華裔協會、啟揚文化中心與仁德醫生聯合發起，已與1500多名居民建立聯繫，500多人參與項目。黃敏儀稱，華裔常羞於尋求心理幫助，希望通過活動引起重視。

心理健康指南「活出好心情」可在黃敏儀辦公室以及啟揚活動中心領取到。 (記者高雲兒...
心理健康指南「活出好心情」可在黃敏儀辦公室以及啟揚活動中心領取到。 (記者高雲兒／攝影)

協會主席陳樂英介紹，可在啟揚活動中心及黃敏儀辦公室取得該指南，或在協會網站Hcausa.org/wellness獲得電子版。協會總幹事留天佑強調，這本心理指南幫助華裔自我觀測心理狀態、如何初步調整，並提供專業求助熱線及其他可求助資源。鼓勵使用協會網站的社區資源，或撥打1(888)692-9355與NYC Well心理諮詢師交談。

黃敏儀與美國酒店華裔協會也與社區組織合作，舉辦兩次各15人的心理健康急救培訓，幫助更多18歲以上居民識別、理解和應對精神疾病。陳樂英表示，如效果佳將持續舉辦。

心理健康急救培訓報名網站為https://gccmhfa.timetap.com/，先到先得。時間地點為：2月16日(周四)早9時至下午5時，法拉盛41大道133-29號一樓啟揚中心；2月23日(周四)早9時半至下午5時半 ，華埠堅尼路202號500室。

華裔 心理健康 華埠

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