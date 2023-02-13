Lyft擬增電單車 攬前市議長遊說

共享單車Citi Bike。(本報檔案照)

網約車 公司Lyft 正計畫增加旗下於紐約市共享電單車平台Citi Bikes數量，並招募前市議長張晟(Corey Johnson)作為對政府部門的說客。

市府紀錄顯示，Lyft向張晟所經營的公司每月支付1萬2500元作為遊說交通部門的費用，儘管後者在任時曾支持抵制網約車公司的相關法案，反對者稱Lyft是「特洛伊木馬」，租車 費用會隨電單車增多而持續漲價。單車監管組織Bike New York表示，更多電單車將影響市場公平。如果定價的權力因此向Lyft傾斜，公眾有權知情。維權組織Transportation Alternatives表示，希望市府與Lyft談判，保持更低價格。

與傳統人力腳踏的Citi Bike不同，Lyft與市府簽約，被允許任何時候都可提高電單車價格。目前電單車價格已高於傳統單車，用戶每分鐘要多付26分；支付205元成為會員，則每分鐘多付17分。2020年Lyft首次推出電單車時，為每分鐘15分，會員10分。

目前市交通局僅允許電單車占總數20%，隨著共享單車在各區擴張，Lyft希望占比提高。張晟2018年任市議長時曾阻止Lyft和Uber網約車增長。目前法律規定，各局局長和副市長任期結束兩年內不得從事遊說工作，但市議會上月提案，要求擴大禁止範圍至市議長職位。