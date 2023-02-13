政府樓收租僅65% 創新低

數據顯示，紐約市政府樓去年僅收回65%的房租，回收率創歷史新低。(記者和釗宇／攝影)

數據顯示，紐約市政府樓 去年僅收回65%的房租，回收率創歷史新低，資金不足估計將影響政府樓維護工程進度；同時，房屋局主席魯斯(Gregory Russ)近日離職，主席一職將改為兼職。

紐約市每16人就有一人住在政府樓；根據紐約時報報導，市房屋局去年只收回約5億元房租，回收率遠低於疫情 前的90%以上；目前全市355處政府樓中有將近18萬套公寓出現發霉或電梯需維修，但資金短缺估計將影響維護。

房屋局陷入財政危機並非新鮮事，但由於持續兩年的新冠疫情、通膨嚴重，加上州府頒布的禁止逼遷令，市房屋局從2019年至2021年共處理50萬份房租調整申請；無黨派、非盈利機構公民預算委員會(Citizens Budget Commission)曾表示，政府樓每套公寓的運營成本比2013年增長50%，財政危機也讓房屋局上月裁了150個工作崗位。

房屋局主席魯斯近日離職；去年，曼哈頓東村的政府樓Jacob Riis Houses曝出疑似水汙染事件，市長亞當斯(Eric Adams)隨即宣布重組房屋局，將主席和局長兩職位分開，魯斯不再兼任局長，由副局長西雅特(Lisa Bova-Hiatt)暫代局長職務；魯斯離職後，房屋局主席將成為過渡性的兼職志願性崗位。