我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情人節噱頭 永生玫瑰1束近140元 買不買

陳凱歌兒子陳飛宇「酒店開房」床照曝光 網譏「吳亦凡2.0」

政府樓收租僅65% 創新低

記者和釗宇／紐約報導
數據顯示，紐約市政府樓去年僅收回65%的房租，回收率創歷史新低。(記者和釗宇／攝影)
數據顯示，紐約市政府樓去年僅收回65%的房租，回收率創歷史新低。(記者和釗宇／攝影)

數據顯示，紐約市政府樓去年僅收回65%的房租，回收率創歷史新低，資金不足估計將影響政府樓維護工程進度；同時，房屋局主席魯斯(Gregory Russ)近日離職，主席一職將改為兼職。

紐約市每16人就有一人住在政府樓；根據紐約時報報導，市房屋局去年只收回約5億元房租，回收率遠低於疫情前的90%以上；目前全市355處政府樓中有將近18萬套公寓出現發霉或電梯需維修，但資金短缺估計將影響維護。

房屋局陷入財政危機並非新鮮事，但由於持續兩年的新冠疫情、通膨嚴重，加上州府頒布的禁止逼遷令，市房屋局從2019年至2021年共處理50萬份房租調整申請；無黨派、非盈利機構公民預算委員會(Citizens Budget Commission)曾表示，政府樓每套公寓的運營成本比2013年增長50%，財政危機也讓房屋局上月裁了150個工作崗位。

房屋局主席魯斯近日離職；去年，曼哈頓東村的政府樓Jacob Riis Houses曝出疑似水汙染事件，市長亞當斯(Eric Adams)隨即宣布重組房屋局，將主席和局長兩職位分開，魯斯不再兼任局長，由副局長西雅特(Lisa Bova-Hiatt)暫代局長職務；魯斯離職後，房屋局主席將成為過渡性的兼職志願性崗位。

政府樓 疫情 紐約市

上一則

麥斯佩斯將建電動車大型充電站

下一則

共享汽車擴大實施 路邊車格受衝擊

延伸閱讀

紐約第3家合法大麻店 聯合廣場明開業

紐約第3家合法大麻店 聯合廣場明開業
紐約市抓非法大麻店 有如「打地鼠」遊戲

紐約市抓非法大麻店 有如「打地鼠」遊戲
紐約市電單車電池頻致火災 2年11死 議員籲管控

紐約市電單車電池頻致火災 2年11死 議員籲管控
紐約市血腥周末 12人遭槍擊釀2死

紐約市血腥周末 12人遭槍擊釀2死
NBA／0.3秒逆轉秀 巴特勒空中接力致勝灌籃氣走火箭

NBA／0.3秒逆轉秀 巴特勒空中接力致勝灌籃氣走火箭

熱門新聞

近百名華裔受害者10日到鄭永佳舉辦的預防身分盜竊講座上求助。(記者顏潔恩／攝影)

盜手機號駕駛證駭銀行帳戶 近百華人失財 損失高達十萬

2023-02-11 09:54
奧州當地華人經營大麻農場。(知情者提供)

黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸

2023-02-08 06:44
一名華婦日前與家人外出用餐，家裡遭入室盜竊，偷走數百元的珠寶。圖為本臣大道，僅為示意圖，非案發住宅。(截自谷歌地圖)

紐約華婦全家外出用餐2小時 盜賊從窗口爬入洗劫

2023-02-11 11:28
陳威廉認兩項虛假報稅的罪名，被判18個月監禁；圖為他與合夥人經營的餐廳之一。(取自谷歌地圖)

餐廳逃稅209萬 華男判囚18個月

2023-02-07 02:27
成人日間中心主要讓華裔長者能有所依托，提供社交場所。圖為示意圖，非涉事中心。(本報檔案照)

紐約嚴打日間中心發錢拉客 多位長者被調查

2023-02-05 15:46
華人手機店店外監控拍下嫌犯。(記者張晨／翻拍)

獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬

2023-02-08 15:02

超人氣

更多 >
買星巴克被收小費4444.44元 奧克拉荷馬夫婦沒錢回亞洲

買星巴克被收小費4444.44元 奧克拉荷馬夫婦沒錢回亞洲
華府警告：穿「這品牌」外套恐淪搶匪目標

華府警告：穿「這品牌」外套恐淪搶匪目標
美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落

美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落
休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌

休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌
緊握亡女手照片傳全球 獨活土耳其父曝讓記者拍照原因

緊握亡女手照片傳全球 獨活土耳其父曝讓記者拍照原因