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麥斯佩斯將建電動車大型充電站

記者高雲兒／紐約報導
Revel將在長島快速路麥斯佩斯附近新建充電站。(Revel資料圖片)
Revel將在長島快速路麥斯佩斯附近新建充電站。(Revel資料圖片)

共享電動車公司Revel近日宣布將在皇后區麥斯佩斯(Maspeth)， 長島快速路附近建設一處60個樁位的電動汽車充電站，預計年底完工。充電站地點是48街54-12號，位於布碌崙-皇后區快速路(BQE)與長島快速路(LIE)交界附近，配備可在10到20分鐘內充滿電的快速充電樁。

長島Mineola的吳茗說這是好消息。有電動車的她，2020年剛從外州搬到長島，但去年開始，充電站逐漸變得擁擠，常供不應求，比如住家旁Glen Cove充電站，四個樁有三個故障。法拉盛她常去位於天景商城五樓，沒那麼擁擠。皇后區車主張萊恩(Ryan Zhang)看好充電站帶來的商機，如果在旁設便利店等，可服務車主幾十分鐘的充電時間。

根據EvaluateNY數據，截至去年9月，紐約電動汽車達11萬4000多輛，長島占近30%，高於州內任何地區。州內充電站超過1萬，但快速充電樁只有1020個，不到300個在長島，平均一個對應100輛車。

目前皇后區只有20個公共快速充電樁，都位於低流量地區。因此，該擁有60個樁位的充電站將成為西皇后區最大的公共快速充電站，是Revel在紐約市開設的五個充電站之一，其中兩處位於布碌崙，一個在曼哈頓，一個在布朗士。

長島 皇后區 布碌崙

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