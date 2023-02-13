區際快車採用輕軌 州長點頭有望上路

擬議中的區際快車地圖。(MTA提供)

州長霍楚 (Kathy Hochul)近日在州情咨文宣布，備受期待的連接布碌崙 (布魯克林)和皇后區 的區際快車(Interborough Express)將使用輕軌。雖然大都會運輸署(MTA)仍在對該項目進行環境審查，但霍楚表示，選擇輕軌將以最低的成本提供最好的服務。

霍楚在去年的周情咨文州首次宣布區際快車計畫，決定將原有的貫穿布碌崙(布魯克林)和皇后區的貨運鐵路改造成客運線路。這條14哩長的線路將從布碌崙的貝瑞吉延伸到皇后區的傑克森高地，連接多個約少公交社區。MTA執行長利博(Janno Lieber)，輕軌將為約90萬布碌崙和皇后區居民提供更多工作、教育和經濟機會。

去年初，MTA進行可行性研究，考慮區際快車的三種選擇：輕軌、重軌或快速巴士。輕軌最後以成本、服務得到優先考慮。輕軌優勢是加速快，停留時間短，可利用現有的96%的貨運鐵路的軌道，而不是占用街道，更有效率，更可靠。輕軌列車較小，適合現有的路線，預計耗資55億元。

研究指，每天將有11萬5000名乘客使用該輕軌。布碌崙和皇后區之間的交通時間可縮短到30分鐘。按照目前計畫，輕軌在尖峰期將五分鐘一班，其他時間段為十分鐘。區際快車的新車站將連接輕軌和17條地鐵線，這些新車站將為社區帶來巨大利益。