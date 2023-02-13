我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情人節噱頭 永生玫瑰1束近140元 買不買

陳凱歌兒子陳飛宇「酒店開房」床照曝光 網譏「吳亦凡2.0」

區際快車採用輕軌 州長點頭有望上路

記者胡聲橋／紐約報導
擬議中的區際快車地圖。(MTA提供)
擬議中的區際快車地圖。(MTA提供)

州長霍楚(Kathy Hochul)近日在州情咨文宣布，備受期待的連接布碌崙(布魯克林)和皇后區的區際快車(Interborough Express)將使用輕軌。雖然大都會運輸署(MTA)仍在對該項目進行環境審查，但霍楚表示，選擇輕軌將以最低的成本提供最好的服務。

霍楚在去年的周情咨文州首次宣布區際快車計畫，決定將原有的貫穿布碌崙(布魯克林)和皇后區的貨運鐵路改造成客運線路。這條14哩長的線路將從布碌崙的貝瑞吉延伸到皇后區的傑克森高地，連接多個約少公交社區。MTA執行長利博(Janno Lieber)，輕軌將為約90萬布碌崙和皇后區居民提供更多工作、教育和經濟機會。

去年初，MTA進行可行性研究，考慮區際快車的三種選擇：輕軌、重軌或快速巴士。輕軌最後以成本、服務得到優先考慮。輕軌優勢是加速快，停留時間短，可利用現有的96%的貨運鐵路的軌道，而不是占用街道，更有效率，更可靠。輕軌列車較小，適合現有的路線，預計耗資55億元。

研究指，每天將有11萬5000名乘客使用該輕軌。布碌崙和皇后區之間的交通時間可縮短到30分鐘。按照目前計畫，輕軌在尖峰期將五分鐘一班，其他時間段為十分鐘。區際快車的新車站將連接輕軌和17條地鐵線，這些新車站將為社區帶來巨大利益。

布碌崙 皇后區 霍楚

上一則

腎臟專科章明發醫生 呼籲定期驗尿預防腎臟疾病

下一則

麥斯佩斯將建電動車大型充電站

延伸閱讀

布碌崙第20學區委員會 全票支持寇頓春節提案

布碌崙第20學區委員會 全票支持寇頓春節提案
班森賀身分盜竊猖獗 華人頻受害

班森賀身分盜竊猖獗 華人頻受害
紐約市血腥周末 12人遭槍擊釀2死

紐約市血腥周末 12人遭槍擊釀2死
紐約市血腥周末 15小時12人遭槍擊 2人死亡

紐約市血腥周末 15小時12人遭槍擊 2人死亡
NBA／回鍋首戰就取勝 丁威迪：籃網現在天賦更高

NBA／回鍋首戰就取勝 丁威迪：籃網現在天賦更高

熱門新聞

近百名華裔受害者10日到鄭永佳舉辦的預防身分盜竊講座上求助。(記者顏潔恩／攝影)

盜手機號駕駛證駭銀行帳戶 近百華人失財 損失高達十萬

2023-02-11 09:54
奧州當地華人經營大麻農場。(知情者提供)

黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸

2023-02-08 06:44
一名華婦日前與家人外出用餐，家裡遭入室盜竊，偷走數百元的珠寶。圖為本臣大道，僅為示意圖，非案發住宅。(截自谷歌地圖)

紐約華婦全家外出用餐2小時 盜賊從窗口爬入洗劫

2023-02-11 11:28
陳威廉認兩項虛假報稅的罪名，被判18個月監禁；圖為他與合夥人經營的餐廳之一。(取自谷歌地圖)

餐廳逃稅209萬 華男判囚18個月

2023-02-07 02:27
成人日間中心主要讓華裔長者能有所依托，提供社交場所。圖為示意圖，非涉事中心。(本報檔案照)

紐約嚴打日間中心發錢拉客 多位長者被調查

2023-02-05 15:46
華人手機店店外監控拍下嫌犯。(記者張晨／翻拍)

獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬

2023-02-08 15:02

超人氣

更多 >
買星巴克被收小費4444.44元 奧克拉荷馬夫婦沒錢回亞洲

買星巴克被收小費4444.44元 奧克拉荷馬夫婦沒錢回亞洲
華府警告：穿「這品牌」外套恐淪搶匪目標

華府警告：穿「這品牌」外套恐淪搶匪目標
美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落

美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落
休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌

休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌
緊握亡女手照片傳全球 獨活土耳其父曝讓記者拍照原因

緊握亡女手照片傳全球 獨活土耳其父曝讓記者拍照原因