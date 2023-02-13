房市報告 法拉盛新屋、雙臥公寓看俏

法拉盛一手房及二臥室公寓全區銷售最高，圖為法拉盛正在建設的新樓盤。（記者鄭怡嫣/攝影）

最新出爐的皇后區 房市季度報告顯示，長島市 以及法拉盛 ，房市行情繼續在全區領跑，長島市每平方呎的房價漲幅最猛，法拉盛二臥室公寓的銷售額最高，此外，森林小丘、阿斯托利亞(Astoria)的房市表現也可圈可點。

根據MNS地產(MNS Real Estate)出爐的季度報告，2022年最後一季度，皇后區整體房價呈下降態勢，每平方呎的中位數，由1203元回落至1130元。然而，長島市仍然保持最高漲幅，每平方呎中位數，由1493元漲至1586元，漲幅6.2%，一套房產的市場價中位數，則由107萬2149元，漲至124萬128元，漲幅15.7%。

本季度交易額最高的房產同樣坐落長島市，皇后區最高住宅Skyline Tower的一套住房單元，以188萬3228元市價登頂。

法拉盛一手新房交易(sponsor unit)以及二臥室公寓銷售額則在全區領跑。在上一季度皇后區出售的55套新房中，法拉盛的交易達20套，為全區第一。同樣在皇后區交易的28套二臥室公寓，法拉盛以14套的交易額位列第一。目前，法拉盛每平方呎的房價中位數為839元，一套房產的市場價中位數，則漲至76萬1365元。