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今年整體房價估小幅下跌 買點浮現

記者高雲兒／紐約報導
長島市國際買家多，疫期房價起伏大。(本報檔案照)
長島市國際買家多，疫期房價起伏大。(本報檔案照)

房地產公司布朗·哈理斯·史蒂文斯(Brown Harris Stevens)近期報告指，去年一年皇后區多地區房價下跌，預計今年整體將持續下跌，但跌幅有限；華裔經紀人表示，成交量也許會在新的一年緩慢上升，現在仍是買方好時機，但賣方要對房價無法回升高位做好心理準備。

以森林小丘(Forest Hills)為例，單家庭、兩家庭和三家庭住宅均價較去年同期下降1%，至130.8萬元，成交量下降33%；去年第四季度時公寓雖較前年上漲5%，均價為45.3萬元，成交量也較前年下降超過兩成。

任森林小丘房地產經紀逾30年的曾德蕾莎(Terrassa Tsang)表示，即便略有下降，仍高得離譜。2016年之前，獨棟屋約70多萬，現在幾乎翻倍；2016年前聯排屋均價過50多萬，現在也近百萬；公寓漲約五成。去年開始森林小丘成交量就因高房價而下降，房貸利率上揚是主因。

根據報告，長島市公寓均價過去一年下跌4%至110.7萬元，成交量比前一年減少29%。當地經營房地產經紀六年的王傳詠(Jerry Wang)稱，由於國際買家在長島市占近半，過去兩年當地房價波動。疫情初期不少人離開紐約市，房價下跌約5%，均價110萬上下，但2021年第二季度後不少人回來，需求增加，漲到約120萬，有時甚至一房難求。

也因高利率影響，當地去年下半年成交量開始下跌到疫情初期水平，「下半年成交量不到上半年一半」。他補充，由於經濟衰退，住宅面積減小也拉低房價，「三四年前一房一廳在650至700平方呎，近期縮到600平方呎，對建商是較安全的做法」。

布朗·哈理斯·史蒂文斯房地產公司的首席經濟學者海姆(Gregory Heym)預估未來幾個月，隨著庫存增加，房價至少在六個月內不會上漲，甚至可能持續到2024年。根據StreetEasy近期預測，雖然紐約市房價2023年將小幅下降，但不會出現崩跌，30年期房貸利率將繼續走高，買房需求減弱，更多房源將不得不延長上市時間或降價。

仲介稱，今年想買房可慢慢挑選，可能以較去年更低的價格買到；但對賣家，回到去年高價位的可能性很小。預測成交量會在三四月回升，因很多國際買家收到工作錄取通知或確定學校就會安頓下來。

房價 房地產 長島市

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