多彩玫瑰、天價甜點 搶情人節商機

25萬元的情節人天價甜品。(取自Serendipity3官網)

特殊色玫瑰、愛心型禮盒、高價甜點，紐約商家推出各類商品，情人節前最後一個周末衝刺，得益於疫情 解困，今年的情人節銷售比往年火爆，據統計每人預計支出192.8元。

根據全美零售聯合會(National Retail Federation)的最新統計，今年情人節預計締造有史以來最高消費紀錄之一，52%民眾表示將慶祝情人節，每人平均花費192.8元，高於去年的175.41元，除伴侶外，也有許多人表示將感謝親友、同事、老師與同學等。最受歡迎的禮物，依次為糖果、賀卡、鮮花、晚餐、珠寶、禮品卡以及服裝。

華人聚居的法拉盛 ，花商早已做好準備，緬街無證擺攤中，也不乏玫瑰花束。市區原野花店的老闆林Andy介紹，情人節是繼母親節後鮮花銷售最火爆的節日。今年疫情陰影不再，加上天公作美，預訂量比往年高上兩三成，熱戀的年輕人，鍾意名貴、秀氣、檔次高的捧花或花盒，結婚多年的夫婦「意思意思就好」。

法拉盛無證擺攤，也開始衝擊情人節。(記者鄭怡嫣/攝影) 情人節來臨，民眾購花火爆。(記者鄭怡嫣╱攝影)

法拉盛市區M花店，12日也很忙碌。負責人小花介紹，開業逾五年，每年都為顧客選不同款式的特殊色玫瑰，今年有極光、黑色、灰藍紫玫瑰。目前已有2、300筆訂單。

糖果及甜品也是情人節銷售的主力軍。1月剛在法拉盛開業的甜品店「空間」(Gong Gan)，主迎年輕及情侶顧客。總經理金安娜(Anna Kim)介紹，合夥人來自韓國，均有藝術背景，想將韓國咖啡甜品文化引入美國亞裔社區，在品嚐美食 同時也有藝術感與浪漫氛圍，為情人節研發小蛋糕，以及草莓與巧克力風味的韓式網紅美食可朗芙(Croffle)。