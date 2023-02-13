疫情普及網上購花 華人店主學當電商

UrbanStems網站所購玫瑰花。(受訪者提供)

情人節到來，華埠 許多花鋪將玫瑰花擺出促銷。作為疫情 後第一個生活回歸常態的情人節，華社許多花店店家稱疫情帶來的衝擊仍未消散，憂情人節銷售難樂觀。談及今年銷售狀況，業者將部分原因歸於網路購花平台普及，且三年的疫情和早期的隔離也加速這種買花方式的普及。

華埠包厘街、有超過40年歷史的芬芳海棠花鋪老闆塗女士(Malen Tu)表示，今年玫瑰花的進貨價較往年漲約2%，但為留住疫期流失的顧客，玫瑰花的店內售價定和往年的80元相等，並推出贈巧克力禮盒等促銷活動。

喜士打街的麗馨花店店主蔣太太說，情人節玫瑰花進貨價格今年漲幅尤其誇張，紅色玫瑰花的進貨價翻倍，其他顏色漲了三、四成。擺也街的麗花軒店主表示，紅色是情人節最熱門的顏色，也是華人最中意的顏色，覺得疫後買氣反彈仍需時間。

於哥倫比亞大學攻讀碩士的劉同學表示，已連續兩年在網上購花贈予女友作為情人節禮物，稱購買體驗比預期高出不少。兩年前疫情尚處在嚴重階段時，他檢索到幾個網上購花平台，儘管擔心配送效率和花束質量，但抱着試一試的心態在UrbanStems網站買了玫瑰花束。情人節當日收到花束快遞時，他和女友都感到驚喜。

他說，玫瑰花裝於長方形紙盒，擺放整齊，新鮮還經過專門裁剪。有了這次體驗，他第二年情人節又在RosesOnly網站購買玫瑰花，體驗依然令人滿意。

根據行業研究機構IBISWorld的數據，按收入衡量之下美國2023年網上花店行業的市場規模為103億元，且有超過2000家公司專注網上售花業務，指網上花店正從實體店搶走市場份額。