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中美聯誼會 頒發于斌樞機獎助金

記者許君達／紐約報導
紐約中美聯誼會日前頒發2022年度第二季「于斌樞機獎助金」。(記者許君達／攝影)
紐約中美聯誼會日前頒發2022年度第二季「于斌樞機獎助金」。(記者許君達／攝影)

紐約中美聯誼會日前在曼哈頓華埠，頒發2022年度第二季「于斌樞機獎助金」；獎助金總額27萬5300餘元，其中台灣輔仁大學獲贈14萬6000元，剩餘則分別頒發給各級學校、華埠社區組織和華裔學生。

2022年度獲獎的團體和個人包括輔仁大學、菲律賓鳴遠學院、人力中心「中國留學生服務處」、紐約華僑中文學校、鳴遠中文學校、紐約地區華裔學生暑期實習計畫、20名台灣華生、紐約復敦大學(Fordham University)學生陳小春、紐約法學院學生陳秋華(Jessica Chan)、加州安基山學院黎方濟、社區機構UA3和團結派餐(Meal for Unity)。

中美聯誼會總幹事李磐石表示，聯誼會於1950年代創立後，一直致力於協助亞洲各地的華裔學生來美學習。天主教于斌樞機是台灣輔仁大學的創辦人，也是中美聯誼會的發起人，他過世後，董事會成立基金，每年獎助華裔學子和華人社區團體以承續其遺志。

中美聯誼會財政于金山表示，聯誼會與美國輔仁基金會合作，計畫五年之內籌措450萬元捐贈輔大。

美國輔大基金會會長姚武鍔則說，輔大近年得益於校友與各界的捐贈，取得不小成就，其中最有價值的是輔大醫院下屬的一間醫療數據中心，該中心利用台灣健保系統，多年來積累的患者數據進行口腔癌和腸胃癌研究，為未來的防治和普篩積累了良好素材。

華裔學生陳秋華曾在紐約中華公所做過兩年義工，後在于金山的建議下申請了法學院，她表示，希望未來能夠利用自己的所學，回饋華人社區。

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