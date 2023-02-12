角聲設捐款渠道 籲助土耳其賑災

基督教角聲佈道團11日表示，已開通渠道，讓民眾為土耳其大地震捐款賑災。(記者劉梓祁／攝影)

基督教角聲佈道團11日在皇后區法拉盛 召開記者會，宣布為土耳其和敘利亞邊境地區的大地震 開設捐款渠道，呼籲社會各界共襄善舉、為災民雪中送炭。

當天包括州參議員金兌錫、市議員黃敏儀、紐約市副市長高級顧問顧雅明、國泰銀行代表陳鈴、明理律師事務所代表陳明利律師等人到場與會。

紐約角聲事工總幹事及牧師陳熾表示，此次土耳其發生大地震，角聲相信世界上任何地方出現災難都應伸出援手，不論是否有華人 受災、不分宗族和信仰；他表示華人常說「同舟共濟」，此刻便是應該伸出援手、發揮愛心。

金兌錫表示，發生大地震的土耳其遠在地球的另一端，民眾無法意識到它的嚴重性，再加上疫情及仇恨亞裔對民眾帶來的創傷仍在消化，「但我們和災民生活在同一個世界，應該去理解、共情，並盡最大努力幫助。」

黃敏儀說，每個國家都有困難時期，民眾不應考慮災民是否為自己的同胞，應該出力幫忙，鼓勵法拉盛居民釋出善意；她也感謝角聲能迅速搭建捐款渠道，讓民眾能夠獻出愛心。

截至11日中午，地震已經在土耳其造成超過2萬2300人死亡，在敘利亞有超過3500人死亡，以及數萬人受傷、數十萬人流離失所。

陳熾表示，此次捐款的合作方為角聲長期合作的夥伴Operation International，在2008年汶川大地震後，該組織與角聲合作在全美籌得300萬元。

若民眾有意捐款，網址為https://ny.cchc.org/support/，可接受Paypal或Zelle，支票可郵寄至156-03 Horace Harding Expressway, Flushing, NY 11367, USA，所有方式均會開具收據。如有疑問可致電(718)359-2030分機8200查詢。