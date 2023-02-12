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華埠新壁畫揭幕 盼新年注入愛與希望

記者劉梓祁／紐約報導
華埠商改區日前舉行信息亭新壁畫揭幕，盼在新的一年，華埠社區能夠充滿愛、繁榮與希望。(記者劉梓祁／攝影)
華埠商改區日前舉行信息亭新壁畫揭幕，盼在新的一年，華埠社區能夠充滿愛、繁榮與希望。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠商業改進區(Chinatown BID)日前為位於巴士打街(Baxter St.)和堅尼路(Canal St.)交口的信息亭揭幕新壁畫，盼在新的一年，華埠社區能夠充滿愛、繁榮與希望。

當天揭幕壁畫為華裔藝術家陶晉(Peach Tao)新作，由不同華埠地標與中華傳統文化元素組成，包括劉錦方場(Kimlau Square)、大乘寺、顯聖容學校(Transfiguration School)、曼哈頓大橋、布碌崙(布魯克林)大橋以及鳳凰、舞獅、奶茶、火鍋、早茶和麻將等。

該幅壁畫為陶晉自2020年夏季所開啓的「華埠壁畫項目」(Chinatown Mural Project)其中一幅，旨在以富含中華文化的壁畫，豐富華埠風景線，以此吸引更多遊客造訪並帶動經濟。

華埠商業改進區行政總監陳作舟表示，紐約市已邁入初春時節，希望這幅壁畫能像春天般，給疫情間遭受重創的社區帶來希望；目前在信息亭頂，已裝有「和平」(Peace)、「Joy」(喜悅)和「Love」(愛)等字樣，他希望這幅新壁畫能代表「Hope」(希望)，為華埠注入活力。

西洋情人節就要到來，當天華埠商改區還同時發布了「情人節華埠商戶列表」(Valentine's Day in Chinatown District Checklist)，列出值得在節日間造訪的商戶，包括奶茶店、寵物咖啡店、首飾店和甜品店等，節日期間部分商戶也會有情人節促銷活動。

陳作舟表示，雖疫情和緩，但多數商家仍在觀望、等待，不知社區何時才能恢復疫情前樣貌；他希望在商改區的推廣計畫下，社區可一步步邁向復甦。

新壁畫由不同華埠地標與中華傳統文化元素組成。(記者劉梓祁／攝影)
新壁畫由不同華埠地標與中華傳統文化元素組成。(記者劉梓祁／攝影)
華埠商改區日前舉行信息亭新壁畫揭幕，盼在新的一年，華埠社區能夠充滿愛、繁榮與希望...
華埠商改區日前舉行信息亭新壁畫揭幕，盼在新的一年，華埠社區能夠充滿愛、繁榮與希望。(記者劉梓祁／攝影)

華埠 疫情 商改區

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