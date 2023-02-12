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抓非法大麻店 有如「打地鼠」遊戲

記者張晨╱紐約報導
法律界限模糊，執法機構打擊非法菸店難。(記者張晨╱攝影)
法律界限模糊，執法機構打擊非法菸店難。(記者張晨╱攝影)

據統計，紐約市無照販賣大麻產品的商店已超過1400家，市府、市警及曼哈頓地區檢察官辦公室等日前聯合嚴打，不過由於法律限制模糊以及罰款金額低，非法業者被罰後馬上重新開張，將關閉非法大麻店的執法行動，變成了一場「打地鼠遊戲」。

根據市警，目前紐約市還沒有法律規定嚴懲無證商販及店鋪售賣大麻類產品，相反，警察一直以來只能根據公眾妨擾罪法(Public Nuisance)開罰 ，但這一過程需要冗長的法庭程序，可能會持續數月，直到店鋪被勒令關閉，失去了即刻整頓的意義。

市議員高步邇(Gale Brewer)表示，關閉非法大麻店似乎很容易，但根據現行法律卻很難；該辦公室自去年12月開始，隨機走訪了上西區選區內的61間菸店，發現其中26家非法販售大麻產品；當局除了沒收非法產品外，通常只會開出250元的罰款，但大多數商店幾乎會立即重新開張。

日前華埠地威臣街(Division St.)交包厘街口的空置店面，變成了一家由玻璃窗包圍的菸店，售賣CBD大麻製品和吸食器皿等。

根據州大麻管理辦公室(Office of Cannabis Management)，大麻店選址不會過於集中，且遠離校區；店內所有大麻產品也都來自受監管的農場，並由州實驗室測試合格；商店從外面透過玻璃看不到裡面的情形，每個店面也配有安保措施，對進店的每個顧客查驗，嚴禁出售給21歲以下者。

但華埠這間新張菸店並不符合上述任何要求，距離容閎公立小學僅幾步之遙，店內只一人在店內櫃中，全透明玻璃販賣大麻製品的霓虹燈也在店外閃爍，格外顯眼。

曼哈頓地檢白艾榮(Alvin Bragg)表示，他們已從8日開始向400家發送警告通知，如果商戶不能自己停業，他們將依據法律開啟驅逐程序。

大麻 華埠 紐約市

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