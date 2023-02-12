紐約第三家合法大麻店 聯合廣場明開業

自紐約州批准大麻合法店以來，紐約市已開業三家。(市長辦公室提供)

紐約州 長辦公室近日宣布，紐約市 第三家合法大麻 店即將在13日(周一)開業，落戶曼哈頓聯合廣場(Union Square)附近，由幫助遊民的非營利組織經營。

全紐約市第三間合法大麻店名為「聯合廣場旅行社：大麻店」(Union Square Travel Agency: A Cannabis Store)，具體位置為東13街62號，開幕之後將一周營業七天不打烊，每日從早10時至晚10時至11時不等。

該間大麻店由非營利組織「The Doe Fund」取得許可證，由組織旗下的「Harbour Community」營運；根據州長辦公室，自1985年起，The Doe Fund已幫助3萬人脫離貧困、無家可歸和監獄監禁的「死循環」，該組織近年來也專門為紐約市遊民、曾在監獄服刑的男子，提供有償的工作、支持性住房和生活服務。

「我們正在紐約州建立一個公平的大麻產業，並為非營利組織提供新的資源。」州長霍楚(Kathy Hochul)表示，州府正在為紐約州的大麻產業發展創造新的里程碑，同時也能為因大麻而違規的犯案人員，創造新的就業和發展機會，更為非營利組織提供新的資源。

上月25日，紐約州第二家合法大麻店在曼哈頓格林威治村布利克街(Bleecker St.)開門迎客，也是全州首間由大麻前科者經營的合法店鋪；這間名為「Smacked」的店主康納(Roland Conner)，曾因吸食大麻被定罪，也是首批獲得合法大麻零售執照者。

根據紐約州大麻管控委員會的要求，大麻銷售執照會優先核發給有大麻相關案底的申請人或其親屬。首批合法大麻店共有36家，有13家位於紐約市，七家於長島，合計占總數的超過一半；同時，有19名業者是少數族裔，有20人來自全美收入中位數最低的地區。