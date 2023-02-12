肺臟協會報告：紐約控菸政策領先 菸草使用率下降

美國肺臟協會(American Lung Association)在其最新發布的「菸草控制狀況」報告中指，紐約的綜合控菸水平繼續保持高位，菸草的使用率在下降。

這份年度報告評估了各州和聯邦為消除菸草使用而採取的行動，分為五個方面：對州層面菸草預防計畫的資助、無菸工作場所法規的執行力、州菸草税水平、戒菸服務的普及和獲取途徑以及停止銷售所有帶香味的菸草製品等。

紐約州 在無菸場所執法和菸草税方面成績較好，而禁售調味菸草製品和資助控菸計畫方面，表現則不夠理想。

根據2022年全國青少年菸草調查，超過250萬名高中和初中生使用電子菸，其中有超過85%的人都吸的是有香味的電子菸。紐約州已禁止銷售這種產品，但無法禁止使用者從外州購買後帶入紐約。

肺臟協會發言人說，全州仍有四分之一的高中生使用菸草產品，而每年有2萬8170紐約人因吸菸導致相關疾病死亡；該協會認同州長霍楚 (Kathy Hochul)提高菸草税和下架調味菸草製品的願景，並表示停售包括薄荷菸在內的有香味菸草產品，不僅有助於減少青少年吸菸率，也有助於解決這種產品對少數族裔和性少數群體造成的不成比例的危害。

報告中還建議紐約州繼續提高菸草税。自2010年以來，紐約州就沒再大幅提高過菸草税，而霍楚在年初的州情咨文中明確提出增稅計畫，得到了肺臟協會的支持。報告顯示，多項研究表明，香菸價格每增加10%，成年人的消費就會減少約4%，青少年消費會減少7%。

根據報告，紐約州唯一不及格的成績是為控菸計畫提供資金支持。上年度，紐約菸草税收入達到18億元，但只為控菸工作提供了相當於聯邦疾病防治中心 (CDC)建議水平的20.7%的金額。