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禁加味電子菸不禁大麻 霍楚被指雙標

記者許君達╱紐約報導
紐約禁止銷售有調味的電子菸產品，防止青少年成癮。(記者許君達╱攝影)
紐約禁止銷售有調味的電子菸產品，防止青少年成癮。(記者許君達╱攝影)

菸草業者日前指責紐約州長霍楚(Kathy Hochul)「雙標」，一方面支持禁售有調味的香菸及電子菸，一方面卻開放合法販售有香味的娛樂用大麻產品；對此業者表示，標準不一的規定只會讓消費者轉向黑市或鄰州業者，影響本地零售業者生意。

紐約州已在2019年通過法案，禁止銷售帶有香味的電子菸菸液，霍楚近日則提出將擴大禁令，禁止銷售所有帶香味的傳統菸草產品，比如薄荷菸，還提議將香菸稅提高1元，從每包4.35元漲到5.35元，表示相關措施將有助減少吸菸的青少年數量。

隨著娛樂用大麻合法零售，五花八門的大麻製品吸引人們嘗試；紐約便利店協會(New York Association of Convenience Stores)主席Kent Sopris表示，標準不一的規定將讓消費者轉向鄰州業者或黑市消費，影響紐約本地零售業者的生意。

州長辦公室指，紐約州大麻法明確規定，禁止大麻廣告「以任何方式吸引兒童或其他未成年人」，全國有色人種促進法律協會(NAACP)表示，菸草業者積極向少數族裔社區推銷有香味的香菸，導致健康惡化。

調味菸液的禁令確實令部分業者不滿，但「上有政策下有對策」，位於曼哈頓下城的一間菸店商家，看到未曾來買過菸的陌生面孔，表示僅出售無味的電子菸液。

該名業者說：「法律不讓賣有香味的。可是在隔壁的新州、康州都能隨便賣，州界可阻擋不住青少年，最終只對我們不公平。」

不過，在他身後的櫃子裡，其實就有調味電子菸賣；附近的另一間菸店，店主則毫不忌諱地推銷水果味電子菸，說客人多數都選擇有香味的。

一位在華埠兼售香菸的雜貨店業主表示，他們幾年前就不再續辦電子菸牌照，因為「年輕人喜歡那東西，可是來我這裡買菸的絕大多數都是老人家，他們只認紙菸。」

住在皇后區的華人菸民文森表示，以前會委託朋友從新澤西幫忙帶菸液，後來他通過微信聯繫到販菸者，「他們的渠道很廣，價格也實惠。」

「聽說有人可以直接從中國拿貨，從新澤西的港口送到我們手裡」，菸民納奇說，受市場歡迎的美國品牌，比如Juul，在紐約較受執法部門「關照」，而一些中國品牌的同類產品則不太受到關注。

不少紐約菸店都暗中出售違法電子菸產品。(記者許君達╱攝影)
不少紐約菸店都暗中出售違法電子菸產品。(記者許君達╱攝影)
由於廣受市場歡迎，且各州法律不一，調味電子菸、香菸禁令的實施效果遭質疑。(記者許...
由於廣受市場歡迎，且各州法律不一，調味電子菸、香菸禁令的實施效果遭質疑。(記者許君達╱攝影)
州府雖禁售有調味的香菸及電子菸，卻開放合法販售有香味的娛樂用大麻產品。圖為各種口...
州府雖禁售有調味的香菸及電子菸，卻開放合法販售有香味的娛樂用大麻產品。圖為各種口味的大麻軟糖。(美聯社)

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