倡議者市府集會 籲警改革攔截盤查政策

華社警民關係融洽，但這也是剛性抗爭和柔性合作共同作用的結果。圖為市警五分局在中華公所舉辦警民會。(本報檔案照)

維權團體和市議員近日在市政廳集會，呼籲立法，旨在令紐約市 警在攔截盤查的執法過程中更加透明，並落實問責機制；對於警民關係，華人 社區代表則表示，華人社區與警察 的關係和睦，但也是剛性抗爭和柔性合作共同作用的結果。

集會者要求市議會通過「多少次攔截法案」(How Many Stops Act)；該案要求市警詳細報告低級別的街頭攔截盤查，包括發生的地點、攔截原因、被攔截者的相關人口統計信息，以及攔查過程中是否導致任何武力的使用。

目前，市警只要求報告「第三級攔截」，也就是攔截和搜身，根據數據，87%的三級攔截為非洲裔和西語裔人士；市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)表示，該提案並非反警察，而是在為市民的尊嚴而戰，公眾需要了解警察在做什麼，才能帶來真正的安全感。

同樣作為少數族裔，華人社區與警察的關係則和睦得多，但這也是剛性抗爭和柔性合作共同作用的結果；紐約中華公所顧問于金山說，1970年代，紐約警察對待華人的暴虐與系統性歧視也很嚴重，在1975年華人青年姚揚勛遭遇警察無理施暴後，華埠爆發了罷工罷市的抗議活動，幾年之後，類似的抗爭又進行過一次。

于金山說：「整個紐約市那時只有一個華人警察。我們圍住五分局抗議的時候，市警局就把那個人派到門口去當擋箭牌。我記得他被扔了一臉爛菜葉，還被華人罵叛徒。」

在兩次大規模示威後，華埠與警局的關係降到冰點，後來市警打算撤銷位於華埠的五分局，但卻遭到華人再次上街抗議，爭取保留五分局。

于金山說，社區與當局都發現，華人社區不能沒有警察，警局也需要華人社區的支持；此後愈來愈多亞裔和其他少數族裔加入警隊，警方與部分少數族裔建立起相互信任。

于金山說，警察憑藉主觀意志隨意攔停路人盤查、尤其過分針對特定族裔，確實有失公允，但矛盾的是，前幾任市長任內，擴張警權執法確實減少犯罪率，使華人社區客觀上有所受益。這是一個程序正義與結果正義的兩難抉擇。

任教於紐約市立大學和芝加哥大學的法學學者滕彪則提醒，從歷史經驗看，在程序正義無法保證時，結果也不一定會正義；「如果造成暴力和不公的機制不改變，即使今天沒有輪到你，未來也總有可能輪到你。」同時他也認為，紐約市的警政難改革，不過至少對於濫用暴力的警察，必須能夠追究問責才行。