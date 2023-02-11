華商會41周年慶 表彰對華社傑出貢獻者
法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)於10日晚舉辦2023年年會暨第41周年基金籌募餐會；會上表揚皇后區區長理查茲(Donovan Richards)、皇后學院(Queens College)首位華裔校長吳華揚(Frank H. Wu)、皇后社區學院(Queensborough Community College)校長曼吉諾(Christine Mangino)等對華社有卓越貢獻者，多位民選官員到場與會。
當天晚會在皇后區Terrace on the Park舉辦，近千人參加，華商會首席顧問杜彼得在致詞時表示，自己來美已43年，華商會則成立41周年，「我們與法拉盛共同成長」。
今年晚會受表彰者，杜彼得表示，理查茲自上任以來，多次舉辦亞裔及中華相關文化活動，重視且關心華人社區因而受表彰；吳華揚和曼吉諾，則因分別在皇后學院和皇后社區學院開展許多針對新移民的課程，協助新移民學習在美文化並融入主流社區，接獲表揚。
理查茲則表示，法拉盛是皇后區發展最快的區域之一，背後少不了華商會的助力；當天晚會也適逢州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)的生日，他開玩笑稱是「最多人參加的一次生日聚會」。
其他出席嘉賓還有州長辦公室代表、國會眾議員孟昭文、州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、州參議員劉醇逸、州參議員曲怡文、紐約市長移民事務辦公室(MOIA)主任卡斯楚(Manuel Castro)、以及市議員黃敏儀等。
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