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支持華人藝團「辣媽媽」翻新重啟百人到賀

記者劉梓祁╱紐約報導
辣媽媽實驗劇社歷經五年翻新，於日前剪綵並重新開放。(辣媽媽劇社提供)
辣媽媽實驗劇社歷經五年翻新，於日前剪綵並重新開放。(辣媽媽劇社提供)

鄰近曼哈頓下東城的「辣媽媽實驗劇社」(La MaMa Experimental Theatre Club)歷經五年翻新，於日前剪綵並重新開放；該劇社曾幫助數間華人演藝團體，包括華裔舞蹈家陳學同、華裔編劇兼導演張家平和泛亞劇社(Pan Asian Repertory Theatre)等，翻新後預計將可支持更多藝術家。

當天的剪綵儀式吸引數百名相關人士與會，手持搖鈴慶祝在上世紀60年代由戲劇導演史都華(Ellen Stewart)創辦的劇社成功翻新，陳學同舞蹈中心和北螳螂武術舞獅隊也到場表演，劇場演員希爾茲(André De Shields)與曼哈頓區長李文(Mark Levine)等多位民選官員到場祝賀。

辣媽媽劇社日前翻新剪綵，吸引數百人到場同賀。(記者劉梓祁╱攝影)
辣媽媽劇社日前翻新剪綵，吸引數百人到場同賀。(記者劉梓祁╱攝影)

辣媽媽劇社藝術總監Mia Yoo在儀式上表示，翻新重開是劇社重要里程碑，更印證了史都華生前所說，凝聚社區和世界的力量，劇社將永不消沉；她說，此次翻新為1968年劇社搬至下東城後的首次徹底升級，重新開放後將可支持更多紐約當地及世界各地藝術家發揮創意和想像力。

李文表示，辣媽媽劇社的翻新將改變紐約市的藝術面貌，成為新的藝術地標並使城市更有活力。

李文(發言者)表示，辣媽媽劇社的翻新將改變紐約市的藝術面貌，成為新的藝術地標並使...
李文(發言者)表示，辣媽媽劇社的翻新將改變紐約市的藝術面貌，成為新的藝術地標並使城市更有活力。(記者劉梓祁╱攝影)
辣媽媽劇社日前翻新剪綵，吸引數百人到場同賀。(記者劉梓祁╱攝影)
辣媽媽劇社日前翻新剪綵，吸引數百人到場同賀。(記者劉梓祁╱攝影)

市文化事務局局長康博(Laurie Cumbo)表示，劇社成功翻新是史都華藝術遺產的延續，更代表了紐約市尊重不同國籍、族裔和信仰的精神；她還向劇社授予市長表彰，稱辣媽媽劇社是紐約藝文界不可缺少的部分。

翻新後的辣媽媽劇社外牆重新粉刷，內部格局也重新設計，現有兩個多功能劇場及辦公區、娛樂區、展覽區、戶外露台等，並配置了數位系統為觀眾和演員提供新的互動形式，全樓層均有無障礙設施。

辣媽媽劇社日前翻新剪綵，吸引數百人到場同賀。(記者劉梓祁╱攝影)
辣媽媽劇社日前翻新剪綵，吸引數百人到場同賀。(記者劉梓祁╱攝影)
辣媽媽實驗劇社歷經五年翻新，於日前剪綵並重新開放。(辣媽媽劇社提供)
辣媽媽實驗劇社歷經五年翻新，於日前剪綵並重新開放。(辣媽媽劇社提供)
陳學同舞蹈中心表演。(記者劉梓祁╱攝影)
陳學同舞蹈中心表演。(記者劉梓祁╱攝影)
曾獲東尼獎的演員希爾茲到場祝賀。(記者劉梓祁╱攝影)
曾獲東尼獎的演員希爾茲到場祝賀。(記者劉梓祁╱攝影)

陳學同舞蹈中心藝術總監曾佩媜表示，當年陳學同剛從台灣來到紐約時，是辣媽媽劇社展開雙臂歡迎並提供排練場地，史都華之後更成為該舞蹈中心的理事成員之一。

她回憶，史都華曾將陳學同、張家平和泛亞劇社等其他華裔演員稱作「辣媽媽華埠」；由於陳學同舞蹈中心位於茂比利街(Mulberry St.)70號的舊址在三年前受到大火影響，目前仍在重建，翻新後的辣媽媽劇社將成為其暫時駐地。

當天與會嘉賓還包括市議員博徹(Erik Bottcher)和利華娜(Carlina Rivera)等。

辣媽媽實驗劇社歷經五年翻新，於日前剪綵並重新開放。(辣媽媽劇社提供)
辣媽媽實驗劇社歷經五年翻新，於日前剪綵並重新開放。(辣媽媽劇社提供)
辣媽媽實驗劇社歷經五年翻新，於日前剪綵並重新開放。(辣媽媽劇社提供)
辣媽媽實驗劇社歷經五年翻新，於日前剪綵並重新開放。(辣媽媽劇社提供)

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