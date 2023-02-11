泛太平洋暨東南亞婦女協會紐約新春聯歡

泛太平洋暨東南亞婦女協會紐約分會10日在經文處慶新春。(記者劉梓祁╱攝影)

泛太平洋暨東南亞 婦女協會(PPSEAWA)紐約分會10日在曼哈頓中城駐紐約台北經濟文化辦事處內，舉行兔年新春聯歡，現場精彩的文藝演出與美食，吸引上百位會員暨友好出席；經文處處長李光章、州參議員 曲怡文、州參議員劉醇逸等也出席致辭。

李光章表示，受到疫情影響，該活動連續停辦，如今回歸感到相當激動；他說，該會自1928年成立以來，一直都在為全球婦女權益倡導，關心婦女和兒童問題、推動世界和平。

李光章說，紐約分會每年皆以傳統慶新年方式歡度春節，體驗中華傳統春節習俗同時力挺台灣，促進文化瞭解及族裔交流，能支持該會活動是經文處歷年之榮。

副會長方秀蓉表示，該會連續20年在經文處舉辦新春聯歡，得到經文處的大力支持與贊助，2019年6月底該國際大會慶祝年會在台灣新北市凱薩飯店盛大舉行， 各國分會理事和會長們，聚集於凱薩飯店，當時台灣分會會長陳淑珠開幕時特別邀請總統蔡英文致詞，特感殊榮， 讓與會的各太平洋、亞洲、東南亞許多國家的婦女會會員及家屬們，到台灣相識開會並觀光旅遊。

會長凱格利亞(Helen Ceglia)與副會長塔德(Lady Francesca Todd)表示，該會於1928年成立於檀香山， 以關心婦女及兒童位主軸， 並以文化交流， 促進互相了解和溝通， 促使維持世界和平， 也是第六位被聯合國納入非政府組織(NGO)的婦女組織；中華民國 為其創會會員國之一， 台灣分會也一直維持活躍，篷勃和進展。

曲怡文則表示，作為州參議院百年來首位女性民選官員，自己生長在台灣，27歲才來到美國；如今代表自己的選區爭取權益，「因為女性的力量無可限量」，就像PPSEAWA長期以來致力於發揚和平，以關心婦女和兒童為主，並關注台灣民主及婦權運動，值得每個人的參與。