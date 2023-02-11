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泛太平洋暨東南亞婦女協會紐約新春聯歡

記者張晨、劉梓祁╱紐約報導
泛太平洋暨東南亞婦女協會紐約分會10日在經文處慶新春。(記者劉梓祁╱攝影)
泛太平洋暨東南亞婦女協會紐約分會10日在經文處慶新春。(記者劉梓祁╱攝影)

泛太平洋暨東南亞婦女協會(PPSEAWA)紐約分會10日在曼哈頓中城駐紐約台北經濟文化辦事處內，舉行兔年新春聯歡，現場精彩的文藝演出與美食，吸引上百位會員暨友好出席；經文處處長李光章、州參議員曲怡文、州參議員劉醇逸等也出席致辭。

李光章表示，受到疫情影響，該活動連續停辦，如今回歸感到相當激動；他說，該會自1928年成立以來，一直都在為全球婦女權益倡導，關心婦女和兒童問題、推動世界和平。

李光章說，紐約分會每年皆以傳統慶新年方式歡度春節，體驗中華傳統春節習俗同時力挺台灣，促進文化瞭解及族裔交流，能支持該會活動是經文處歷年之榮。

副會長方秀蓉表示，該會連續20年在經文處舉辦新春聯歡，得到經文處的大力支持與贊助，2019年6月底該國際大會慶祝年會在台灣新北市凱薩飯店盛大舉行， 各國分會理事和會長們，聚集於凱薩飯店，當時台灣分會會長陳淑珠開幕時特別邀請總統蔡英文致詞，特感殊榮， 讓與會的各太平洋、亞洲、東南亞許多國家的婦女會會員及家屬們，到台灣相識開會並觀光旅遊。

會長凱格利亞(Helen Ceglia)與副會長塔德(Lady Francesca Todd)表示，該會於1928年成立於檀香山， 以關心婦女及兒童位主軸， 並以文化交流， 促進互相了解和溝通， 促使維持世界和平， 也是第六位被聯合國納入非政府組織(NGO)的婦女組織；中華民國為其創會會員國之一， 台灣分會也一直維持活躍，篷勃和進展。

曲怡文則表示，作為州參議院百年來首位女性民選官員，自己生長在台灣，27歲才來到美國；如今代表自己的選區爭取權益，「因為女性的力量無可限量」，就像PPSEAWA長期以來致力於發揚和平，以關心婦女和兒童為主，並關注台灣民主及婦權運動，值得每個人的參與。

當天還有美東聯合體育協會的舞獅及紐約幼獅青少年管絃樂團的室內樂表演等，州參議員劉醇逸、經文處公使陳珮瑩等人也到場同賀。

泛太平洋暨東南亞婦女協會紐約分會10日在經文處慶新春。(記者劉梓祁╱攝影)
泛太平洋暨東南亞婦女協會紐約分會10日在經文處慶新春。(記者劉梓祁╱攝影)
經文處處長李光章發言。(記者劉梓祁╱攝影)
經文處處長李光章發言。(記者劉梓祁╱攝影)
泛太平洋暨東南亞國際婦女協會紐約分會10日在經文處舉辦新春晚會。(記者張晨╱攝影...
泛太平洋暨東南亞國際婦女協會紐約分會10日在經文處舉辦新春晚會。(記者張晨╱攝影)

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