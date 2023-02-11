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紐約時裝周 逾10華裔設計師品牌登場

記者顏嘉瑩╱紐約報導
2023紐約秋冬時裝周即日起展開，今年共有逾十名華裔時裝設計師參加。(取自紐約時裝周臉書)
2023紐約秋冬時裝周即日起展開，今年共有逾十名華裔時裝設計師參加。(取自紐約時裝周臉書)

2023紐約秋冬時裝周目前正在進行將舉辦至15日(周三)，雖然今年國際旅行解封，但在紐約時裝周上仍多數以美國本土設計師為主；今年共有逾十名華裔時裝設計師參加，較疫情前動輒超過20個華裔設計師品牌參加的數字僅有一半，其中上海時裝設計師嚴紫陌(Zimo Yan)、台灣時裝設計師蘇家紘(Chiahung Su)的同名品牌，則雙雙首次登上紐約時裝周，透過時裝設計，將正在逐漸消失的亞洲次文化再次發揚光大。

根據紐約時裝周官方行程，今年參加的華裔時裝設計師包括吳季剛(Jason Wu)的Jason Wu Collection、蕭志美(Anna Sui)同名品牌、高雪(Xue Gao)的Snow Xue Gao、林維(Wei Lin)和張米佳(Mijia Zhang)的PH5、李浩冉和瞿思穎的Private Policy，以及Kim Shui、Sandy Liang、譚燕玉(Vivienne Tam)、CHOCHENG、蘇家紘(Chiahung Su)，和嚴紫陌(Zimo Yan)等時裝設計師的同名品牌等。

其中台灣時裝品牌Chiahung Su，為亞洲時尚系列(Asia Fashion Collection)選中的五個時裝品牌之一，其他該系列參與時裝設計師，還有來自日本、南韓等品牌；該系列每年都會選出新興亞洲時裝設計師參與國際時裝周，旨在支持並協助這些時裝品牌。

品牌Chiahung Su以「永續時尚」為理念，並藉由時裝解構台灣的歷史文化；蘇家紘在過去曾發表的設計中，大量運用具有歷史性的骨董布料，像是台灣日治時期的和服、民初年間的緹花布等，他還與原住民部落合作開發手織布料，從材料到設計都展現完整的「探索傳統」風格。

嚴紫陌的每一季設計則透過配飾和布料，來封裝和保存正在消失的亞洲次文化；她善用有「亞洲長輩」風格的滯銷布料，像是睡衣、床單和毛巾等「看起來已經過時」的花色，透過解構和設計，賦予它全新生命。

更多時裝秀時程及品牌內容，可上https://nyfw.com/home/查詢。

華裔 時尚 原住民

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