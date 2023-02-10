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車禍意外死亡 年長行人占近半

記者顏嘉瑩／紐約報導
市交通局於人瑞中心舉行「安全交通講座」，呼籲長者注意行人及道路安全。(人瑞中心提供)
市交通局於人瑞中心舉行「安全交通講座」，呼籲長者注意行人及道路安全。(人瑞中心提供)

紐約市交通局最新數據，年長者行人死亡數占全市交通意外死亡數45%以上；8日市交通局到曼哈頓華埠華人策劃協會人瑞中心舉行「安全交通講座」，推廣行人及道路安全；提到貨車、卡車由於車輛體積大，司機常有盲點，而由於電單車、電動滑板車盛行，常騎行在人行道，對長者造成更多安全隱憂。

市交通局外展專員繆先生為長者宣導交通安全；紐約市每年有上百人死於交通意外、數千人受傷，根據市交通局最新數據，老年人為全市人口成長最快群體，雖占全市不到15%，但行人死亡數卻占45%以上，由於年長者身體較脆弱，即便只是輕微的意外，也可能導致嚴重後果。

他表示，近年電單車、電動滑板車盛行，價格平民化，馬路、人行道經常看到任意騎行，由於目前缺乏相關法規管理，不少行人被撞傷；市交通局與市警針對研究數據，將推出計畫。

繆先生提醒，長者過馬路時，應留意若見到貨車或卡車，應意繞過車頭走，避免從卡車後方通行，從車頭繞過，可確認司機看到車前有行人；還應注意不要以為司機一定看得到前方有人，通行時，有必要可以揮動雙手，讓司機看到，確保安全。多數車禍發生在十字路口，超速容易造成意外，安全的轉彎速度為時速五哩，他還提醒，在天暗或下雪時，長者外出也應穿鮮豔顏色的衣服，方便駕駛識別。

市交通局於人瑞中心舉行「安全交通講座」，呼籲長者注意行人及道路安全。(人瑞中心提...
市交通局於人瑞中心舉行「安全交通講座」，呼籲長者注意行人及道路安全。(人瑞中心提供)

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