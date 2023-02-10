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首席法官提名遭司委會否決 共和黨提告

記者和釗宇╱紐約報導
共和黨州參議員普朗波以民主黨議員違憲為由，提出訴訟。(州參議會提供)
共和黨州參議員普朗波以民主黨議員違憲為由，提出訴訟。(州參議會提供)

紐約州參議會司法委員會此前投票否決州長霍楚(Kathy Hochul)提名的州上訴法院首席法官拉薩爾(Hector LaSalle)，共和黨州參議員普朗波(Anthony Palumbo)日前在長島薩福克郡法院提訴，指司法委員會無權否決提名，請求法官要求州參議會就該提名舉行全體投票。

霍楚也堅持這項提名必須由參議會全體投票決定，提名遭否決後，她曾考慮提出訴訟，但現在由共和黨人提出，如同幫助霍楚免除了民主黨同室操戈的窘境；如果提名通過，拉薩爾將成為紐約州史上首位西語裔首席法官。

由於拉薩爾屬於溫和派民主黨人，霍楚的提名遭到州議會進步派民主黨人激烈反對；在司法委員會投票前，民主黨將委員會的人數從15人增至19人，最終提名以10比9遭否決，未能進入全會投票。

拉薩爾或成為紐約州史上首位西語裔首席法官。(記者和釗宇 / 攝影)
拉薩爾或成為紐約州史上首位西語裔首席法官。(記者和釗宇 / 攝影)

控訴書將州參議會司法委員會和多數黨領袖史都華─考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)列為被告，表示「由63名議員組成的參議會應有機會對提名全體投票，請求法官下令。」

普朗波表示，「州憲法明確表示，參議會全體投票前，司法委員會的提名須被考慮；司法委員會無論人數，只能對參議會『建議和認可』；拉薩爾的提名是否通過，應由參議會全體投票決定，這並不是象徵性的程序，而是憲法要求如此。」

紐約州法官李普曼(Jonathan Lippman)等法律界人士表示，如果訴至法庭，法官可能支持參議會全體投票的要求。州參議會少數黨領袖奧特(Robert Ortt)表示，「參議會民主黨不應被允許繞過憲法程序達到政治目的；民選官員有責任捍衛憲法。」霍楚和史都華─考辛斯暫未對此評論。

拉薩爾或成為紐約州史上首位西語裔首席法官。(記者和釗宇 / 攝影)
拉薩爾或成為紐約州史上首位西語裔首席法官。(記者和釗宇 / 攝影)

提名 投票 民主黨

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