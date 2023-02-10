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進步派反警 亞當斯批綁架市議會

記者和釗宇╱紐約報導
黨團副主席萊斯勒表示，人數減少會提高黨團效率，在意識形態上更加團結。(市議會提供)
黨團副主席萊斯勒表示，人數減少會提高黨團效率，在意識形態上更加團結。(市議會提供)

市議會進步派黨團近日出現內訌，部分黨團成員因不認可將「撤資警察」作為首要目標而退出黨團，或將導致與市府的預算談判中處於下風。亞當斯9日抨擊反警的進步派綁架市議會，「這不是民主黨人該有的樣子，我將繼續堅定表態，支持公共安全、正當執法。」

本屆市議會被認為是進步派傾向最明顯的一屆，51名市議員，有35人屬進步派黨團；Gothamist報導，黨團上周要求要求成員簽署一份新起草的「綱領聲明」，內容包括，「將盡全力縮小市警局和懲教局的人數和規模，將資金優先投入其他受社區信任的公共安全措施。」

但黨團政治主任梅爾(Emily Mayer)表示，自上周末以來，已有九名市議員因不認同該綱領離開該黨團；決定是否簽署的截止日期是本周五。

由於市民最關心治安，今年面臨連任壓力的市議員不願得罪選民；已確認離開黨團的市議員范拉斯(Marjorie Velázquez)表示，「我的首要目標不是搞派性，而是服務選民。」此外，市議會多數黨領袖鮑沃斯(Keith Powers)、市議員阿布魯(Shaun Abreu)、舒曼琳(Lynn Schulman)、紀思庭(Justin Brannan)等也未簽署。

不過，黨團副主席萊斯勒(Lincoln Restler)表示，人數減少會讓進步派的綱領更加明確，更有效率，在意識形態上更團結。

同在該黨團的華埠市議員馬泰(Chris Marte)並未退出，但其辦公室表示，成員並非需要100%同意黨團綱領，而且進步派黨團綱領關注的其他問題也很重要，包括提高最低時薪、增加早教預算、降低市大學費、擴大心理健康服務等。

進步派黨團可集體協調投票，本應成為制衡溫和派市長亞當斯的力量；如今正處於市議會與市府進入預算談判的關鍵時期，黨團縮水預計將對亞當斯有利。

亞當斯 預算 警察

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