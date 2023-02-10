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亞當斯：民主黨「覺醒」文化 失去亞裔支持

記者和釗宇╱紐約報導
亞當斯(右)表示，民主黨內部的「覺醒」文化，已導致失去亞裔在內的少數族裔支持。圖為他日前走訪華埠，聽取社區意見。(記者張心／攝影)
亞當斯(右)表示，民主黨內部的「覺醒」文化，已導致失去亞裔在內的少數族裔支持。圖為他日前走訪華埠，聽取社區意見。(記者張心／攝影)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)8日表示，民主黨內部的「覺醒」(woke)文化，已導致包括亞裔在內的少數族裔不再支持民主黨，轉被共和黨的理念吸引。

亞當斯在接受MSNBC採訪時表示，民主黨在西語裔、亞裔社區正處於「失血」狀態，「他們都是傳統上民主黨的基本盤，因為我們對自稱『覺醒』的人太過縱容。」

亞當斯曾在1997至2001年登記為共和黨員；他說，「民主黨需要在那些真正重要的問題發聲，比如就業、公共安全、教育、健保。」亞當斯也對總統拜登的國情咨文感到滿意，認為已將「覺醒」文化邊緣化，關注實際問題。

這是亞當斯首次在公眾場合提到「覺醒」一詞，但未解釋「覺醒」定義，也未指明哪些民主黨人自認覺醒；一般認為「覺醒」文化源於近年的「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)運動，提醒人們關注警察暴力和系統性的族裔歧視。

但「覺醒」一詞逐漸演變成保守派嘲諷自由派的工具，指後者沈迷包容性和政治正確語言；共和黨阿肯色州州長桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)就以「覺醒」回應拜登的國情咨文，「我是阿肯色州首位女州長，而拜登則是首位向覺醒暴徒屈從的總統，這些人甚至都說不出女人是什麼；比起美國人每天面對的現實，白宮似乎對覺醒幻想更感興趣。」

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