保工作穩定 民代、維權組織要求雇主不得無故解雇

卡班表示，大多數紐約人生活在時刻被解雇的威胁之下，很多解雇沒有正當理由、沒有提前通知。（主辦方提供）

市議員卡班(Tiffany Cabán)、市主計長蘭德(Brad Lander)等民代和多個維權組織近日在曼哈頓 下城舉行集會，宣布啟動「Secure Jobs NYC」宣傳活動，呼籲市議會通過擬要求所有私營企業不得無理由辭退員工的「穩定工作法案」(Secure Job Act)，保護工人權益。

目前美國公司員工可以「按意願」工作，也允許公司以任何理由合法開除員工；但根據進步派智庫「Data for Progress」的數據，在紐約市 被炒魷魚的的員工中，六成表示雇主未給出正當或公正的理由，九成未收到提前通知；七分之一因曾抱怨工作，而被炒魷魚或處罰。

這項由卡班提出的提案擬規定，除非公司證明員工有不當行為、績效低下，或出現真實的經濟因素不得不裁撤崗位，才可以開除員工；如果員工認為沒有「正當理由」被辭退，可向勞工部 門投訴或尋求仲裁，也可直接發提訴；該提案還限制公司使用技術手段監控和評估員工的表現，允許市主計長代表下崗員工發起訴訟，即便這些員工已簽署協議放棄訴訟權

紐約市去年已在餐飲業實施類似法律，遭業界反對；當時擔任市議員、提出這項法案的市主計長蘭德表示，雖然很多雇主威脅這項法案推行後會導致招聘減少，但根據主計長辦公室研究，法案生效以來，紐約市和其他12個都會區及全美平均相比，餐飲業崗位數量的增速更快。

卡班此前承認，該提案面臨很大挑戰，預計遭強烈反對，目前該提案只有九名進步派市議員連署，市議長歐德思(Adrienne Adams)曾支持餐飲業禁無理由開除的法案，目前尚未此提案表態。