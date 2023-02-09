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慈濟報稅服務 即起電話預約

紐約訊

慈濟基金會與國稅局合作，為符合資格的家庭提供免費電子報稅(VITA)服務，今年，從2月11日(周六)開始至4月2日為止，報稅志工都通過國稅局考證，報稅民眾資格：紐約州居民，持有社工卡，家庭年收入不超過5萬8000元，沒有房租收入、1099不報費用。

即日起歡迎電話預約，每周40人，額滿為止。需帶齊必備文件與證件：包括2021年稅表複印本、本人、配偶及被撫養人有照片的身分證原件、社會安全卡(工卡)原件、W2表、1099G、1099表、1098T表、歐巴馬健保卡1095A表、其他稅務表格(只限紐約州報稅單)。還需攜帶空白支票，以便國稅局將退稅款直接匯入帳戶。如果納稅人的小孩送托兒所，請查明托兒所名稱、地址和稅號，以便報稅時填寫。如果沒有工卡、或沒有W2表及1099表，將無法代辦報稅。

預約訊息：法拉盛辦公室：(718)888-0866，2月11日至4月1日，每周六上午10時到下午2時，地點: 慈濟基金會紐約分會，北方大道137-77號。曼哈頓辦公室：(212)965-1151，2月12日至4月2日，每周日上午10時到下午2時，地點: 慈濟基金會曼哈頓服務中心，堅尼路63號。

報稅 國稅局 紐約州

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