母嬰健康打基礎 產後護理要做好 線上講座抽獎

掃描二維碼，觀賞完整健康講座影片。(主辦單位提供)

歷經十個月全心全力孕育生命，產後數周對媽媽而言，可說是恢復與調適的關鍵期，讓自己的身心狀況回復到健康無虞。

世界日報 與紐約長老會皇后醫院 (NYPQ)已連續三年合作推出線上健康講座影片供讀者免費觀看。今年作為第四年的第一支線上講座「優化產後護理Optimizing Postpartum Care」已於5日在世界新聞網(Worldjournal.com)及「世界e生活」YouTube官方頻道上線，由婦產科醫師，同時也是紐約長老會皇后醫院婦產科門診中心主任的張子玲(Cindy Chi-Ling Cheung, MD FACOG)擔任主講人，並透過同步口譯給觀眾關於產後護理的正確觀念與最新資訊。以下為本期影片摘要：

產後的幾周是婦女及新生兒的關鍵期，為長期健康和幸福奠定基礎。產後護理應為持續的過程，而不只是單次，並應根個人需求提供量身定制的服務和支持。建議所有女性在產後前三周內與婦產科醫生聯繫。初步評估後應根據需要持續護理，並在不遲於分娩後12周內進行全面產後檢查。其中應包括對身體、社會和心理健康的全面評估，如心情和情緒健康；嬰兒護理和餵養；性生活 、避孕和生育間隔；睡眠和疲勞；產後身體恢復；慢性病管理；以及健康維護。(ACOG Committee Opinion)

欲觀看張醫師的健康講座影片，請至網址：bit.ly/2023nypq2，或掃描本文二維碼。觀影完畢後可填寫回饋問卷參加抽獎，填妥個人資訊送出後即可抽取25元Amazon電子禮卡。

紐約長老會皇后醫院婦產科中心位於皇后區新鮮草原。作為提供全方位婦產科服務的綜合中心，為婦女在各個階段及各方面提供優質的醫療服務。包括從青春期到更年期的醫療保健，提供子宮頸癌和乳腺癌篩查等。同時，該院從幫助個人和夫婦為懷孕做好準備並設定目標的計劃生育，到孕期、分娩、產後以及過渡到持續的健康，提供全面的醫療護理。純母乳餵養對母親和嬰兒的健康也很重要，並可促進親子關係。紐約長老會皇后醫院擁有經過認證的哺乳顧問，可為母親提供支持。如需更多信息，請致電(718)888-9121或聯繫社區健康發展部(718)670-1178。