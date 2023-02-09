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台灣編舞家蔡博丞、 攝影師何孟學 「舞蹈影展」發光

紐約訊
蔡博丞。(丞舞製作提供)
蔡博丞。(丞舞製作提供)

台灣編舞家蔡博丞攜手新銳攝影師何孟學，在疫情期間拍攝舞蹈影像The Cell，從35個國家、290多部作品中脫穎而出，與其他29部短片共同入選第51屆「鏡頭上的舞蹈影展」(Dance on Camera Festival)，將於11日(周六)下午於林肯中心電影院放映。

該影展由紐約舞蹈電影協會(Dance Films Association)及林肯中心電影協會(Film at Lincoln Center)共同主辦，為全球歷史最悠久的舞蹈影展。今年從10至13日，將30部入選短片分為13個單元播映，來自台灣的The Cell將與德國Mother Melancholia、英國Transparent組成「全球短片」單元(Program 3: Global Shorts)，87分鐘。

The Cell原是丞舞製作藝術總監蔡博丞2022年推出的第五號長篇作品，因疫情全球藝文演出停擺。在文化部、國家表演藝術中心及國家兩廳院共同推出「藝FUN線上舞台計畫」支持下，將舞蹈作品轉成影像創作，反映疫期人與人疏離，似乎世界只剩白與黑，心中憤怒如煙四竄，隨音樂奔流在白色帷幕之間。

蔡博丞表示，「即便沒有實體演出，也能透過螢幕讓更多人看見舞蹈的美麗」，他感謝文化部的支持，微電影初次登場就受到國際肯定，包括入選柏林、東京、布魯塞爾等獨立影展。攝影師何孟學說，他和蔡博丞一起實驗各種畫面及效果，用音效素材拼貼出每個段落的聲響，創造獨特影像風格。

放映時間為11日下午3時45分，地點：Francesca Beale Theater，林肯中心電影協會官網：filmlinc.org，舞蹈電影協會：dancefilms.org。

何孟學。(丞舞製作提供)
何孟學。(丞舞製作提供)
The Cell。(林肯中心電影協會)
The Cell。(林肯中心電影協會)

電影院 影展 疫情

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