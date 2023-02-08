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史島警抓大麻 1天突檢6家店

記者胡聲橋╱紐約報導
警方在史島打擊非法大麻銷售，逮捕被告。(Fox news視頻)
警方在史島打擊非法大麻銷售，逮捕被告。(Fox news視頻)

市財政局警方聯合其他多家執法部門，組成聯合合規工作組(Joint Compliance Task Force)，近日在史泰登島集中打擊銷售非法大麻。僅一天，就突襲了島上六家銷售非法大麻的菸店，沒收許多非法大麻製品、電子菸、走私香菸。

執法行動是在菸店搶劫事件最近日益增多的背景下進行。突擊檢查的大麻店在史島北岸、南岸和東岸，分別位於市警總局120分局、122分局和123分局的轄區內。警方通常是在得到有關銷售非法大麻的線報，或者是社區人士確定菸店非法出售大麻後才會採取突擊檢查的行動。在紐約市大麻合法化之前，官員一直試圖用非執法的方式打擊非法大麻銷售。合法大麻店正式營業後，打擊非法銷售大麻行為的力度加強。

在史島的大麻店內，警察發現藏有非法大麻和菸草製品的秘密隔層，有的秘密隔層就在合法大麻產品的下面。還有的店家會提供一種底部可拆卸的塑料水瓶，在中間的隱秘空間放出售的非法大麻。這樣，顧客可以在店內購買非法大麻產品，但走到街上，人們看到的卻是手裡拿著一瓶普通的飲用水。警察在店裡還看到包裝會吸引孩子的大麻製品，這也是不允許的，因為只有21歲以上的成年人才能購買娛樂性大麻產品。

市財政局警長米蘭達(Anthony Miranda)親自監督這次突擊檢查，指銷售非法大麻的商店竊取現已合法化的大麻產業的利潤。有執照的大麻店會貢獻稅收，用以幫助弱勢社區，而非法銷售的大麻卻沒有。

最近幾個月，史島的大麻店至少遭遇九起搶劫和搶劫未遂事件，多名店員遭到攻擊。在一家名為Great Kills的菸店，歹徒還在店內開槍。

警方在史島打擊非法大麻銷售，檢查非法大麻製品。(Fox news視頻)
警方在史島打擊非法大麻銷售，檢查非法大麻製品。(Fox news視頻)

大麻合法化 警察 紐約市

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