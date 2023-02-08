我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一直以為免費」華人新冠檢測收千元帳單

NBA／破賈霸紀錄 詹姆斯登基聯盟史上得分王

黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸

記者顏潔恩╱紐約報導
奧州當地華人經營大麻農場。(知情者提供)
奧州當地華人經營大麻農場。(知情者提供)

大麻農場種植牌照便宜出名的奧克拉荷馬州，自新冠疫情爆發之後，無論是經營大麻農場、還是打工，吸引不少紐約華人前往；但許多人也爆料，該行前景並沒有外界想像中好，且有很高風險。

奧州緝毒局的統計顯示，過去兩年半以來，當局關閉的200多家大麻農場80%為華人擁有，或與中國犯罪組織有關聯，165宗逮捕案件中超過半數是華人。

社區人士陳先生指，很多華人覺得大麻是暴利，早些年就有不少人拉親朋好友做股東，集資到外州經營大麻農場；奧州是最主要目的地，原因是早開放種植，最先已有人起頭，後面看了覺得有錢賺，一窩蜂地遍地開花。奧州的牌照申請低廉，土地也便宜、法律對農場規模限制較少，都是因素。

一名餐館業者說，以前新移民來美通常都到餐館打工，現在以為到農場能賺大錢，紛紛跑到外州，紐約餐館反而難招人；但大麻農場的風險漸漸曝光，華人不再是一頭栽入地投資大麻種植，一方面是太多人種植造成「白菜價」，另外一到收成季節，常見「黑吃黑」，團伙專門到處搶劫大麻成品。

一名大麻農場小股東說，之前和親戚一起投資，到現在根本都沒獲利，投資的錢也不見蹤影；發覺大麻事業並不外界謠傳得好，一些大麻業者明知在虧錢，趕緊找人轉手，例如價值100萬元的農場，灌水跟買家說值1000萬，最終以200萬元賣出，別人還以為賺到了。

「現在的大麻農場如果不非法操作，基本上都賺不到錢」，他表示，例如政府核發的執照範圍只是種植醫用大麻，但業者也會偷偷種娛樂大麻，或違規超量種植，否則一定虧錢。

據悉，不少在外州經營失敗後回到紐約，在布碌崙經中餐館的一業者說，店裡新雇用的兩名外賣郎，曾經就是大麻農場的老闆，傾家蕩產後終於放棄「大麻夢」，腳踏實地掙錢；他也感嘆「很多外州大麻種植的信息只是表象，其實都混得不怎麼樣，相信現在還想投資的人已不多。」

奧州當地華人經營大麻農場。(知情者提供)
奧州當地華人經營大麻農場。(知情者提供)

大麻 華人 投資

上一則

嚴打非法大麻 令房東驅逐無照店家

下一則

MTA設3服務站 方便換卡、申請減價

延伸閱讀

奧克拉荷馬州法官裁定：聯邦禁止吸麻者擁槍 違憲

奧克拉荷馬州法官裁定：聯邦禁止吸麻者擁槍 違憲
南加多名學生吃大麻糖送醫 華人家長憂孩子不知情誤食

南加多名學生吃大麻糖送醫 華人家長憂孩子不知情誤食
南加學生吃大麻糖送醫 青少年使用大麻增多 家長憂

南加學生吃大麻糖送醫 青少年使用大麻增多 家長憂
嚴打無證賣大麻 白石鎮2菸草店被查

嚴打無證賣大麻 白石鎮2菸草店被查
血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

熱門新聞

亞裔房產經紀人李勞倫斯(Lawrence Lee)。(圖截取自Zillow)

亞裔男租住公寓欠租2萬 言行糟糕將耆老房東氣至養老院

2023-02-04 14:46
成人日間中心主要讓華裔長者能有所依托，提供社交場所。圖為示意圖，非涉事中心。(本報檔案照)

紐約嚴打日間中心發錢拉客 多位長者被調查

2023-02-05 15:46
陳威廉認兩項虛假報稅的罪名，被判18個月監禁；圖為他與合夥人經營的餐廳之一。(取自谷歌地圖)

餐廳逃稅209萬 華男判囚18個月

2023-02-07 02:27
圖為羊頭灣當地華社。(記者顏潔恩╱攝影)

女博士失聯數月 中國家人急尋差點報警

2023-02-01 02:25
冷食食品較易受到李斯特菌污染。(圖片取自Fresh Ideation集團官網)

恐遭李斯特菌污染 美東急召回蛋糕、乳酪等400種食品

2023-02-07 07:56
法拉盛街頭小販在寒風下堅持擺攤，賣糖葫蘆的吳濤磊表示，不會因為天氣冷而提前收攤。(記者高雲兒／攝影)

紐約急凍 法拉盛小販堅持出攤「全副武裝」工作

2023-02-05 06:53

超人氣

更多 >
好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大

好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大
紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產

紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產
這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示

這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示
王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結

王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結
紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑

紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑