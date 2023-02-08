黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸

奧州當地華人經營大麻農場。(知情者提供)

以大麻 農場種植牌照便宜出名的奧克拉荷馬州，自新冠疫情爆發之後，無論是經營大麻農場、還是打工，吸引不少紐約華人 前往；但許多人也爆料，該行前景並沒有外界想像中好，且有很高風險。

奧州緝毒局的統計顯示，過去兩年半以來，當局關閉的200多家大麻農場80%為華人擁有，或與中國犯罪組織有關聯，165宗逮捕案件中超過半數是華人。

社區人士陳先生指，很多華人覺得大麻是暴利，早些年就有不少人拉親朋好友做股東，集資到外州經營大麻農場；奧州是最主要目的地，原因是早開放種植，最先已有人起頭，後面看了覺得有錢賺，一窩蜂地遍地開花。奧州的牌照申請低廉，土地也便宜、法律對農場規模限制較少，都是因素。

一名餐館業者說，以前新移民來美通常都到餐館打工，現在以為到農場能賺大錢，紛紛跑到外州，紐約餐館反而難招人；但大麻農場的風險漸漸曝光，華人不再是一頭栽入地投資 大麻種植，一方面是太多人種植造成「白菜價」，另外一到收成季節，常見「黑吃黑」，團伙專門到處搶劫大麻成品。

一名大麻農場小股東說，之前和親戚一起投資，到現在根本都沒獲利，投資的錢也不見蹤影；發覺大麻事業並不外界謠傳得好，一些大麻業者明知在虧錢，趕緊找人轉手，例如價值100萬元的農場，灌水跟買家說值1000萬，最終以200萬元賣出，別人還以為賺到了。

「現在的大麻農場如果不非法操作，基本上都賺不到錢」，他表示，例如政府核發的執照範圍只是種植醫用大麻，但業者也會偷偷種娛樂大麻，或違規超量種植，否則一定虧錢。