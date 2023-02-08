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嚴打非法大麻 令房東驅逐無照店家

記者和釗宇、劉梓祁╱紐約報導
曼哈頓檢察官白艾榮(發言者)和市長亞當斯(前左一宣布將採取聯合行動，嚴打曼哈頓無照大麻販售。(記者和釗宇╱攝影)
曼哈頓檢察官白艾榮(發言者)和市長亞當斯(前左一宣布將採取聯合行動，嚴打曼哈頓無照大麻販售。(記者和釗宇╱攝影)

據市府估計，紐約市無照販賣大麻產品的商店已超過1400家。曼哈頓檢察官白艾榮(Alvin Bragg)和紐約市長亞當斯(Eric Adams)7日宣布將聯合嚴打曼哈頓非法大麻販售；曼哈頓地檢已致信查實有非法販售行為的400個店鋪，警告若繼續違規將面臨驅逐。

根據檢方的警告信，涉事商家已被通知，未來幾周，檢方將依法要求房東對非法販售的店家啟動驅逐程序，檢方在必要的情況下將接管驅逐程序。如果房東在接到通知五天之內未能提出驅逐申請，或提出申請後未執行，檢方將對商家啟動驅逐程序；若查實有逃稅、洗錢或向未成年人銷售大麻和其他毒品等刑事犯罪行為，將與執法機關合作起訴。

白艾榮表示，「就像我們不允許無照賣酒，也不允許非法大麻販售，銷售未經合格檢查產品是不安全的，對於合法商家也不公平。」亞當斯則表示，大麻合法化是向平等和爭議邁進的重要一步，市警九分局已首先行動，控告轄區內四家菸草店非法向未成年銷售大麻的行為，將以無證經營和非法銷售大麻為由關停這些店面，「數據顯示，非法大麻店更容易遭到搶劫，整治非法大麻店也有助改善公共安全。」

此前有報導指，華埠附近也有多家菸店非法販售大麻；參加記者會的第一選區市議員馬泰(Chris Marte)表示，非法大麻銷售的問題在華埠很普遍，「我們不知道產品配料，但對青少年銷售。市議員也將很快發出公開信，敦促加大執法力度。」

值得一提的是，此次對涉事店鋪的取證過程由一臥底警員和一未成年臥底輔警共同完成，後者假裝進店購買大麻，而涉事店鋪並沒有索要身分證件。起訴書指示，涉事店鋪不具備零售執照，且違法向21歲以下青少年售賣大麻。

對於報導指黑市大麻正從高中擴散至初中校園，華人家長會創辦人朱寶玲表示，青少年缺乏自控能力，哪怕淺嘗都將帶來危害，希望加大打擊力度。她呼籲家長勿採取高壓的教育方式來防止處在叛逆期的孩子接觸大麻，避免適得其反；應積極引導子女遠離大麻，通過溝通和疏導讓孩子明白危害。居住在長島、女兒將在今年升入高中的何小姐表示，儘管大麻亂象由諸多因素導致，希望學校能承擔更多教育任務，讓學生全面認識大麻的效用和負面危害。

曼哈頓地區檢察官白艾榮(左二)和紐約市長亞當斯(左一)7日在曼哈頓舉行聯合記者會...
曼哈頓地區檢察官白艾榮(左二)和紐約市長亞當斯(左一)7日在曼哈頓舉行聯合記者會，宣布將採取聯合行動，嚴打曼哈頓非法大麻販售。（記者和釗宇╱攝影）
亞當斯表示，市警九分局已首先行動，控告轄區內四家菸草店有非法向低齡人員銷售大麻的...
亞當斯表示，市警九分局已首先行動，控告轄區內四家菸草店有非法向低齡人員銷售大麻的行為，將尋求以無證經營和非法銷售大麻為理由關停這些店面，並將與地檢辦公室分享信息。（記者和釗宇╱攝影）
曼哈頓地區檢察官白艾榮和紐約市長亞當斯7日在曼哈頓舉行聯合記者會，宣布將採取聯合...
曼哈頓地區檢察官白艾榮和紐約市長亞當斯7日在曼哈頓舉行聯合記者會，宣布將採取聯合行動，嚴打曼哈頓非法大麻販售。（記者和釗宇╱攝影）

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