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MTA設3服務站 方便換卡、申請減價

記者張晨／紐約報導
服務中心七天24小時開放，提供自助信息服務廳。(MTA提供)
服務中心七天24小時開放，提供自助信息服務廳。(MTA提供)

此前若要享受乘車優惠或更換過期地鐵卡，民眾都需至大都會運輸署(MTA)位於曼哈頓下城的總部辦理，MTA7日起在全市三個地點開設「乘客服務中心」(Customer Service Center)，其中覆蓋華人聚集區和常乘線路；全市今年還將逐漸開放另外12個服務中心，七天24小時為乘客服務。

布碌崙康尼島-斯提威爾大道站乘客服務中心。(MTA提供)
布碌崙康尼島-斯提威爾大道站乘客服務中心。(MTA提供)

7日迎客地點分別位於布碌崙(布魯克林)康尼島-斯提威爾大道(Stillwell Avenue-Coney Island)站、大西洋大道-巴克萊中心地鐵站(Atlantic Avenue-Barclays Center Station)以及布朗士161街-洋基體育館站(161st Street–Yankee Stadium)。

MTA表示，希望這些服務中心(包括代理窗口)能讓兌換過期地鐵卡、加入降價項目(Reduced-Fare Ticketing Program)等變得更容易，還可以幫助持半價捷運卡的乘客，轉用新一代的非接觸感應式系統OMNY付費。

MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)表示，此前許多業務親自必須前往曼哈頓下城MTA總部旁的地鐵站才能完成，這讓許多繁忙的通勤客和老年人望而卻步，如今每個行政區都將有多個服務中心開放，提升乘車體驗。

地鐵站 MTA 曼哈頓

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